In Bremsnitz stehen Bagger und Brücken-Bauarbeiten still

Still steht der schneebedeckte Bagger im abgesicherten, eingezäunten Baufeld. Die zwei Baucontainer sind verschlossen, das kleine Areal wird einem Hinweisschild zufolge videoüberwacht. Witterungsbedingt ruhen seit Mitte Dezember 2020 die Arbeiten am Neubau der Brücke in Bremsnitz, die sich in Höhe der Dorfstraße 21 befindet. Erst wenn das Thermometer wieder dauerhaft Plusgrade anzeigt, kann der Brückenbau über den Bremsnitzbach zu Ende geführt werden, sagt Ronny Eberhardt vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Hügelland-Täler. Er geht momentan davon aus, dass die Maßnahme voraussichtlich wie geplant im Mai dieses Jahres beendet werden kann. „Natürlich unter der Voraussetzung, dass es keine Wetterkapriolen oder sonstige Einschränkungen in Folge von Corona gibt.“