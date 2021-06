Zum Abschlusskonzert des Kurses "Alte Musik" mit Dozent Martin Krumbiegel in Crossen durften 25 Gäste in den Saal des Weißen Rosses.

In Crossen erklingt wieder „Alte Musik“

Crossen. Kurs mit Martin Krumbiegel gipfelt in sonntäglichem Abschlusskonzert in Crossen mit Teilnehmern aus ganz Deutschland

Zum Abschlusskonzert des Kurses „Alte Musik" mit Dozent Martin Krumbiegel in Crossen durften 25 Gäste in den Saal des Weißen Rosses. Gespielt wurde auch ein Stück von Michael Praetorius, dem Jubilar des Jahres. Es ist vierchörig mit insgesamt 17 Stimmen, berichtet Friederike Böcher vom Heinrich-Schütz-Haus in Bad Köstritz. Seit Donnerstag hatten die Sängerinnen und Sänger aus allen Teilen Deutschlands gemeinsam gesungen und musiziert.