Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Jahreswechsel. Dieser wird üblicherweise auch von der Tradition begleitet, Feuerwerk im kleinen und großen Stil abzubrennen. In der Elstergemeinde Crossen wird nun wohl bald über ein mögliches Verbot von Feuerwerk diskutiert – aus Gründen des Umweltschutzes.

Ausgangspunkt ist ein Beschlussantrag, den Wilfried Hebestreit stellvertretend für die Fraktion 24 kürzlich in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde vorstellte. Diverse Leute aus dem Ort hätten sich an ihn gewandt, um auf Feuerwerk als Ursache von Umweltverschmutzung, Rauch und Dreck hinzuweisen. Hebestreit selbst stimmte dem in der Sitzung zu: „Da bin ich ausnahmsweise mal mit den Grünen einverstanden“, kommentierte er.

Im Verlauf des kurzen Austauschs in der Ausschusssitzung vermittelten weitere Anwesende ihre grundsätzliche Zustimmung dazu, das Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung auf die Tagesordnung zu heben, darunter auch Andreas Handwerck (Fraktion 24) und der Bürgermeister Uwe Berndt (Linke). „Für mich privat und als Bürgermeister hätte ein Verbot nur Vorteile“, hielt Berndt fest und dachte dabei etwa an Einsparungspotenziale, wenn es nicht mehr nötig wäre, im Anschluss an das Abbrennen von Feuerwerk Gemeindearbeiter durch die Straßen zu schicken, um den entstandenen Unrat wieder wegzuräumen.

Offene Fragen rund um mögliches Böllerverbot

Das Feuerwerk zum 12. Teichfest in Crossen. (Archivbild) Foto: Dieter Urban

Doch es gab auch Einwände: Aus der Runde wurde zum einen auf grundsätzliche Probleme hingewiesen, etwa die Fragen, wer das am Ende des Nachts kontrollieren solle und wie das bei Nichtbeachtung des Verbots und Verstößen dagegen zu ahnden sei. Der Bürgermeister bekräftigte seine grundsätzliche Befürwortung eines Feuerwerkverbots in Crossen, wies aber auch auf spezifische Aspekte hin, die es zu klären gelte. So spielten dabei etwa auch Bundesgesetze und Landesbehörden eine Rolle. Ein konkretes Verbot sei eventuell nur für öffentliche Flächen denkbar. Wie sich das auf privatem Grund verhalte, müsse man klären. Auch sei zu überlegen, inwiefern lokal begrenzte Ersatzveranstaltungen eine Option darstellen könnten, etwa Höhenfeuer oder Lichtshows im Bereich des Schlosses. Gleichzeitig komme Feuerwerk im Umfeld des Crossener Schlosses gar nicht in Frage – allein aus Gründen des Brandschutzes.

Kommunen in ganz Deutschland haben in den zurückliegenden Jahren Feuerwerksverbote für bestimmte Bereiche beschlossen. An Silvester 2019 gab es erstmals in München ein komplettes Feuerwerksverbot in Teilen der Altstadt. Auch nahe des Kölner Doms gilt eine böllerfreie Zone. Frankfurt, Wiesbaden, Fulda, Kassel haben Einschränkungen für das private Böllern in manchen Bereichen festgelegt. Dasselbe gilt für viele Ecken der Bundeshauptstadt Berlin.

Auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt gibt es solche Einschränkungen in einigen Städten und Gemeinden. Düsseldorf, Köln, Dortmund, Aachen und Bielefeld haben Schutzzonen, in denen in der Silvesternacht keine Pyrotechnik gezündet werden darf. Aus Sicherheitsbedenken haben auch Hamburg, Göttingen oder Hannover in Teilen der Innenstädte das private Böllern untersagt. Meist werden als Argumente für die Regeln Verletzungs- und Brandgefahr aufgeführt.

Wie es in Crossen mit der Debatte um ein Feuerwerksverbot weitergeht, wird sich in der nächsten Gemeinderatssitzung zeigen.