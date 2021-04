Der 47 Jahre alte Fahrer aus Dänemark durfte seinen privaten Umzug nicht fortsetzen. Er musste ein weiteres Fahrzeug organisieren, um die Last zu verteilen.

"In die Knie gegangen": Überladener Möbelwagen auf A9 gestoppt

Walpernhain. Die Autobahnpolizei hat am Donnerstag auf der A9 bei Eisenberg einen völlig überladenen Kleintransporter gestoppt. Nach Angaben der Polizei hatte der Möbelwagen statt der erlaubten 3,5 Tonnen mehr als fünf Tonnen geladen.

Am Donnerstag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion einen Kleintransporter. Die Polizisten lotsten das Fahrzeug, das auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs war, kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt von der Autobahn.

Bei der Fahrt bis zum Kontrollplatz fiel auf, dass der Möbelwagen deutlich "in die Knie" ging - ein Hinweis, dass er möglicherweise überladen sei. Das bestätigte sich dann bei der eingehenden Kontrolle: Statt der zulässigen 3,5 Tonne ergab die Wiegung des Umzugswagens eine Überladung um mehr als 50 Prozent. Mit einem Gesamtgewicht von 5360 Kilogramm durfte der 47-jährige Fahrer seinen privaten Umzug nicht fortsetzen. Er erhielt die Auflage, ein weiteres Fahrzeug zu organisieren, so dass die Last verteilt werden konnte.

Zudem musste der Mann, der aus Dänemark stammt, eine Sicherheitsleistung für das Verfahren in Höhe von 260 Euro hinterlegen. Ihn erwartet außerdem ein Punkt im Fahreignungsregister.

