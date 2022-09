Horst Walther von den Heimatfreunden Rudelsdorf fährt in diesem Jahr zur Traktoren-WM.

Rudersdorf In die Traktorfahrer-WM gerutscht

Rudersdorf. Horst Walther und Jürgen Lehnert sind bei der Oldtimer Traktor-Weltmeisterschaft dabei

Horst Walther (78) aus dem Heideland-Ortsteil Rudelsdorf und Jürgen Lehnert (74) aus Zeitz gehören in der kommenden Woche zum Starterfeld der 20. Oldtimer Traktor-Weltmeisterschaft auf dem Großglockner.

Vor gut vier Wochen war daran nicht mehr zu denken. Anfang Juli wurde die Melde-Plattform für die WM im Internet freigeschaltet. Es dauerte keine fünf Minuten, da war das auf 475 Plätze begrenzte Starterfeld ausgebucht. Walther und Lehnert gingen leer aus.

Mit viel Glück doch noch bei der Traktoren-WM dabei

„Zu diesem Zeitpunkt dachten wir, das wird nichts mehr. Die WM wird ohne uns stattfinden“, sagte Walther. Doch dann schaute seine Ehefrau Ursula vor drei Wochen eher zufällig noch einmal auf die Veranstalterseite. Sie konnte ihren Augen nicht trauen. Da stand geschrieben: Wegen zu vieler Doppelmeldungen sind noch Restplätze zu vergeben.

Walther und Lehnert zögerten keine Sekunde. Sie überwiesen die Startgebühren – und hatten Glück. Sie waren doch noch dabei.„Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Ich werde Ende des Jahres 79. Wer weiß, wie oft wir überhaupt noch die Gelegenheit bekommen, darunter zu fahren“, sagte Walther.

Am Mittwoch früh, sechs Uhr, startet Horst Walther von Rudelsdorf aus in Richtung Österreich. Im Gepäck hat er seinen Traktor, seine Brockenhexe, Baujahr 1950, 22 PS. Sein Traktor-Freund Jürgen Lehnert reist mit seinem Massey Ferguson, MF 135, 45 PS, Baujahr 1972, englisches Fabrikat, einen Tag später an.

Am Sonnabend warten auf die beiden Traktor-Fans die Wertungsprüfungen in Form von Gleichmäßigkeitsfahrten. Nicht das Tempo ist auf der Großglockner-Straße entscheidend, sondern das Fahrgefühl und der fachmännische Umgang mit dem Traktor. Gestartet wird von Ferleiten. Das Ziel befindet sich in Fuschertörl.

Fahrt zum Großglockner ist wie Urlaub

„Für uns sind die Fahrt zum Großglockner und das gesamte Drumherum auch immer wie Urlaub. Wir wohnen seit Jahren in der gleichen Pension. Wir gehören dort gefühlt zum Inventar. Und dann genießen wir diesen familiären Charakter“, sagte Walther.

Schon zum achten Mal gehören Horst Walther und Jürgen Lehnert zu den WM-Teilnehmern. An den Titel des Weltmeisters verschwendet aber keiner der Beiden einen Gedanken. „Natürlich sind wir ehrgeizig. Wir haben auch eine gewisse Erfahrung. Das reicht aber nicht. Man braucht auch immer eine gehörige Portion Glück, um bei den Fachleuten ganz vorn im Klassement einzukommen“, sagt Walther.