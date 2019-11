Eisenberg. Beim jüngsten Treffen im Schiller-Gymnasium in Eisenberg wurde der Umgang mit dem Smartphone geübt und anschließend getöpfert

Jung trifft Alt In Eisenberg lernen Senioren von Schülern - und umgekehrt

Seit Mai dieses Jahres treffen sich in Eisenberg regelmäßig Senioren und Schüler in ihrer Freizeit, um voneinander zu lernen. Floreen Brömel, Lehrerin am Friedrich-Schiller-Gymnasium, und Christa Lindner, die Vorsitzende des Seniorenbeirates, hatten damals beide die Idee zum Projekt „Jung trifft alt“. Die Älteren erhofften sich dabei von der technikaffinen Jugend vor allem Tipps im Umgang mit Smartphone, Tablet oder Computer. Die Jüngeren wollten sich Tipps und Tricks beim Backen, Kochen oder Basteln holen.

Seit einiger Zeit treffen sich Senioren aus Eisenberg mit Schülern vom dortigen Schillergymnasium. Beim jüngsten Treffen haben die Schüler den Senioren das Smartphone erklärt, anschließend wurde gemeinsam getöpfert. Foto: Floreen Brömel

Vom Handy zum Ton

Seither gab es schon mehrere Treffen, das jüngste ist erst wenige Tage alt: „Ein paar Senioren und Schüler der sechsten Klasse kamen wieder einmal zusammen“, berichtet Floreen Brömel. Einmal, um weiter den korrekten Umgang mit dem Handy zu üben. Anschließend wurde es dann beim gemeinsamen Töpfern noch kreativ. „Die Firma Reichmann aus Bürgel wird die entstandenen, tönernen Kunstwerke wie Blätter, Schalen, kleine Igel oder Kürbisse nach dem Trocknen noch bemalen und brennen“, so die Lehrerin.

Als nächstes werden Plätzchen gebacken

Jung und Alt hätten sich wieder gegenseitig unterstützt und es kam zu einem guten Gesprächsaustausch. „Zwischendurch wurde Obst und Schokolade genascht, Kaffee und Tee getrunken“, so Floreen Brömel. Der nächste Termin sei schon fix: „Im November treffen wir uns zum Plätzchenbacken in der Schulküche.“ Und auch für die kommenden Monatstreffen habe man noch einige kreative Ideen in petto.