Der 17. November ist im Kalender von Christine Hampe markiert: „Dann beginnt mein Backurlaub.“ Dann sind es kaum zwei Wochen mehr bis zum ersten Advent, und das Backen von Weihnachtsplätzchen ist in ihrer Familie schon lange Tradition.

Allerdings weicht das Pensum, das Christine Hampe und ihre Mutti Heike Bausch in der Küche backen, von einer „normalen“ Plätzchenbäckerei ab: „Letztes Jahr sind es um die 60 Kilo gewesen – ja, es war viel.“ Diese Menge hat die Familie natürlich nicht alleine gegessen, seit vielen Jahren beteiligen sie sich mit einem Stand und der Marke „Original Bauschi“ am Nachtweihnachtsmarkt in Eisenberg.

Heike Bausch und ihre Tochter Christina Hampe verkaufen seit Jahren selbst gemachte Plätzchen unter der Marke "Original Bauschi" zum Nachtweihnachtsmarkt in Eisenberg. Foto: Christina Hampe

Der fällt coronabedingt in diesem Jahr aus, auf das liebgewordene Backen wollten die beiden Frauen aber nicht verzichten. „Ich wollte wenigstens etwas in diesem verrückten Jahr haben, das so bleibt, wie wir es gewohnt sind“, sagt Christine Hampe, „ein bisschen Normalität ist doch auch mal ganz schön“.

Außerdem lagen bereits zwei große Bestellungen vor, von Stammkunden, die nicht auf die leckeren Backwaren im Advent verzichten wollten. Und so entschlossen sich Mutter und Tochter, in diesem Jahr einfach auf Bestellung zu backen.

20 verschiedene Plätzchensorten kommen in die Tüte

Bis zum 21. November können sich Interessierte aus Eisenberg per E-Mail für Plätzchen anmelden, die Abholung werde individuell vereinbart. „Innerhalb des Stadtgebietes liefern wir auch aus.“ Die gemischten Plätzchenbeutel sind außerdem ab dem 27. November in der Galerie des Kunstvereins Eisenberg sowie bei Schuh Helcig im Steinweg erhältlich.

Wer hausgemachte Engelsaugen und Bethmännchen, Nougattaler und Vanillekipfel, Zimtsterne und Lübecker Leckerli oder Kissinger und Ischler Plätzchen naschen möchte, sollte nicht zu lange warten, denn auch die Bäckerei im Hause Bausch/Hampe hat ihre Grenzen. „Wir haben uns beide auf jeweils zehn Sorten beschränkt“, meint Heike Bausch. Von jeder Sorte soll es 250 Stück geben. Denn neben dem eigentlichen Backen ist auch das Befüllen der Plätzchentüten ein Akt für sich. „Wir füllen die Tüten erst einen Tag bevor sie in den Verkauf gehen“, so die Bäckerinnen.

Damit alle Sorten Platz finden, wird im Esszimmer ein extra Tisch benötigt. Dann kommt sorgsam Plätzchen für Plätzchen in den Beutel, 200 Gramm insgesamt, immer darauf bedacht, nichts zu zerbrechen. „Und währenddessen stehen wir im Kalten, weil das besser für die Plätzchen ist“, erzählen die beiden und müssen dabei herzhaft lachen. Zutaten und Allergene sind auf den Tüten vermerkt, auch vom Gesundheitsamt ist der Verkauf genehmigt.

Bereits zum vierten Mal hat die Familie als „Original Bauschi“ eine Jahrestasse entworfen, die ebenfalls im Kunstverein und bei Schuh Helcig erhältlich ist. Mit dem Regenbogen wird dabei ein Motiv aufgegriffen, das während des ersten Lockdowns im Frühjahr als ein Zeichen für Solidarität im Kampf gegen die Corona-Krise galt. Mit dem Spruch „Auf Regen folgt Sonnenschein. Wenn nicht? Mach das Beste daraus.“ wolle man außerdem jetzt zum Beginn der kalten und dunklen Jahreszeit etwas Zuversicht verbreiten.

Plätzchen können bis zum 21. November per E-Mail an original-bauschi@gmx.de vorbestellt werden.