Die Chorgemeinschaft in Hainspitz probt wieder.

In Hainspitz wird wieder gesungen

Hainspitz. Neue Mitglieder sind im Chor willkommen.

Nach einer sehr langen „Singpause“ hat sich die Chorgemeinschaft Hainspitz wieder zusammengefunden und ist am Freitag in den Probenalltag gestartet. Zuvor war bereits in einer „Probe im Freien“ das künftige Chorleben besprochen worden.

„Wir werden unser Repertoire etwas umstellen und zu unserem bestehenden Liedgut einige neue, moderne Stücke einstudieren“, kündigt die Vorsitzende Susi Kalow an.

175-jähriges Bestehen wird gefeiert

In diesem Jahr feiert der Chor sein 175-jähriges Bestehen und viele Sängerinnen und Sänger sind schon über 40 Jahre dabei. „Natürlich werden wir der Tradition gerecht und singen die alten Lieder sehr gerne“, sagt Susi Kalow. „Aber auch internationale, moderne Stücke interessieren uns sehr und alle nehmen die Herausforderung an.“ Dafür sucht die Chorgemeinschaft noch junge, dynamische und sangesfreudige Menschen, die Freude und Lust haben mitzumachen.

Wer Interesse hat mitzusingen, könne sich bei bei der Vorsitzenden Susi Kalo melden unter Telefon 0173/3733523.