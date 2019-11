Literatur in den Häusern In Hartmannsdorf an bewegte Wendezeit erinnert

Mancher erinnert sich an Polizeigewalt, an Ungewissheit in den Herbsttagen 1989 – oder an die Freude, als man endlich über die Grenze durfte. Ein bisschen von allem findet sich in Peter Richters Roman „89/90“, aus dem Manuel Struffolino vom Theater Altenburg-Gera am Freitagabend in Hartmannsdorf vortrug. „Für mich selbst war das alles weit weg. Ich war 14 und komme aus einem kleinen Ort im Westen“, sagte er vor der Lesung. Das Theater hatte die Lesereihe „Literatur in den Häusern der Region“ in diesem Jahr an der friedlichen Revolution orientiert.

Die Erinnerungen des Punks an eine Zeit, wo noch niemand wusste, dass die DDR der BRD beitreten würde. Eine Zeit, in der in gewisser Weise auch ein rechtsfreier Raum entstand – nicht nur in Dresden, wo das Buch spielt. Eine Handvoll Gäste hat sich durch den Regen am Freitag aufgemacht, um der vom Heimatverein im Ort organisierten Lesung zu folgen. Auch das Aufkommen von Skinheads, die zu jener Zeit sichtbar wurden, spielt eine Rolle. Ausrucksvoll vorgetragen, regte das Werk nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Mitkichern an, wenn etwa davon berichtet wird, wie die Volkspolizei die im Sommer nachts ins Schwimmbad vorgedrungenen Jugendlichen aufzumischen versucht.