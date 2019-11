Manuel Struffolino, Schauspieler am Theater Gera, liest am Freitag in Hartmannsdorf.

Theater nah am Publikum In Hartmannsdorf öffnet sich der literarische Salon

Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Theaters Altenburg-Gera rücken auch in diesem Jahr wieder ganz nah an ihr Publikum heran. Am Freitag, 8. November, werden sie bei der Veranstaltung „Literatur in den Häusern der Region“ in privaten Wohnungen und an öffentlichen Orten ausgewählte Texte lesen. Den thematischen Rahmen bildet diesmal der 30. Jahrestag des Mauerfalls.

Der überaus beliebte literarische Salon öffnet sich auch wieder in Hartmannsdorf. Dort liest Theater-Schauspieler Manuel Struffolino im Dorfgemeinschaftshaus aus dem Roman „89/90“ von Peter Richter. „Alle Interessierten sind eingeladen, bei einem Glas Wein den spannenden und unterhaltsam beschriebenen Erlebnissen eines 16-Jährigen zur Wendezeit zu lauschen“, so der Heimatverein Hartmannsdorf, der den Abend organisiert.

Freitag, 8. November, ab 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Hartmannsdorf, Am Raudabach 1, Eintritt: 5 Euro