Schönes Rassegeflügel wurde in Lindau prämiert.

In Lindau Kreismeister der Geflügelzucht ermittelt

Lindau. Rassegeflügelschau des Kreisverbandes Eisenberg in Lindau. Das sind die besten Züchter

Nach zweijähriger Zwangspause, bedingt durch Corona, führte der Kreisverband Eisenberg am letzten Wochenende im November wieder seine Rassegeflügelausstellung durch. Diese fand in Lindau statt. Den Gästen wurden 700 Tiere von 77 Ausstellern in hoher züchterischer Qualität präsentiert. Der Rassegeflügelzuchtverein Großhelmsdorf, der die Schau organisiert und durchgeführt hat, ist erfreut über das große Interesse der Bevölkerung sowie die Unterstützung aus Politik und Wirtschaft.

Viel Arbeit und Fleiß wurden von den Zuchtfreunden aus Großhelmsdorf investiert, um die Veranstaltung zum Höhepunkt des Zuchtjahres des kleinsten Kreisverbandes Thüringens werden zu lassen. Einen großen Anteil am Gelingen der Schau hatten dabei auch die Frauen der Züchter.

Zur Schau wurden wieder die Kreismeister in den verschiedenen Klassen ermittelt. Den Titel Kreismeister errangen folgende Zuchtfreunde:

– in der Klasse Wassergeflügel Karsten Forner (RGZV Schkölen) mit Zwergenten;

– in der Klasse Hühner Daniel Stelmasik (RGZV Großhelmsdorf) mit Arucanas;

– in der Klasse Zwerghühner Peter Scheller (RGZV Großhelmsdorf) mit Zwerg-Amrocks;

– in der Klasse Formentauben Steffen Gerull (RGZV Großhelmsdorf) mit Niederländischen Schönheitsbrieftauben;

– in der Klasse Tauben allgemein Günter Prüfer (RGZV Eisenberg) mit seinen Altenburger Trommeltauben.

– Den Titel Jugendkreismeister errang Constantin Gildner (RGZV Eisenberg) mit Bielefelder Zwerg-Kennhühnern.

– Für die beste Tierkollektion mit fünf Tieren wurde die Bundesmedaille vom Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter verliehen in der Sparte Wassergeflügel Karsten Forner mit Zwergenten, bei den Hühnern Alexander Mark mit seinen Vorwerkhühnern und bei Tauben Steffen und Oliver Gerull mit Niederländischen Schönheitsbrieftauben.

Für langjährige Mitgliedschaft und ihre aktive Arbeit im Verein wurden während der feierlichen Eröffnung Steffen Wohlmacher, Robert Horn, Peter Scheller, Manfred Rietze, Jens Huffziger, Oliver Gerull und Christian Bach mit goldener und silberner Ehrennadel des Landesverbandes Thüringen ausgezeichnet. Dieter Franz erhielt ein Ehrenband für seine 50-jährige Mitgliedschaft im Verein.