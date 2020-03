Rund 800 Stunden Eigenleistung haben Bürger im vergangenen Jahr in die Sanierung des Löschteichs in Lindau investiert.

In Lindau und Rudelsdorf packt jeder mit an

25 Bürger aus den Heideland-Ortsteilen Lindau und Rudelsdorf verfolgten am Montagabend die Einwohnerversammlung in Lindau. Darüber informierte Ortsteilbürgermeister Christoph Kranich auf Nachfrage. Bürgermeister Heiko Baumann (CDU) habe zunächst die finanzielle Situation des Heidelandes erläutert, das für dieses Jahr wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen kann. In den Jahren zuvor war die Infrastruktur in den Ortsteilen aufgrund der klammen Kasse etwas zu kurz gekommen, hier will man nun wieder aufholen.

In Lindau und Rudelsdorf sollen konkret kaputte Gehwege saniert werden. „Da sind teils zehn Zentimeter tiefe Löcher drin, einige Bürger sind deswegen schon gestürzt, das ist einfach ein unhaltbarer Zustand“, sagt Christoph Kranich. In diesem Jahr soll daher die Planung für die Arbeiten in Angriff genommen und im kommenden Jahr gebaut werden. Bürger erledigen die Arbeit selbst Um die Gemeinde finanziell zu entlasten, sei zur Einwohnerversammlung vereinbart worden, dass die Gemeinde Heideland notwendige Maschinen und Baustoffe dafür zur Verfügung stellt, die eigentlichen Bauarbeiten aber von Bürgern übernommen werden. „Wir haben im Ort einige Leute, die in diesem Bereich arbeiten und somit über das nötige Wissen verfügen“, so der Ortsteilbürgermeister. Bereits im vergangenen Jahr konnten die Bürger aus Lindau und Rudelsdorf mit Eigeninitiative punkten. Gemeinsam wurde der Löschteich in Lindau wieder ertüchtigt. „Da sind knapp 800 Stunden Eigenleistung zusammen gekommen“, betont Kranich. Auch Maschinen und andere Gerätschaften seien von Seiten der Einwohner zur Verfügung gestellt worden, so dass sich die Kosten für die Gemeinde mit 7000 bis 8000 Euro in Grenzen hielten. Der Teich ist mit rund 450 Kubikmeter Wasser nun wieder voll befüllt und sichere so im Brandfall für gut zehn Stunden die Löschwasserversorgung ab. Der Ort der Einwohnerversammlung – der Gemeindesaal – habe laut Christoph Kranich am Montagabend keine Rolle in der Diskussion gespielt. Der Entschluss der Gemeinde Heideland im Herbst 2017, den Saal zu verkaufen, hatte damals für Unmut im Ort gesorgt. Der Saal solle nach wie vor verkauft werden, sagt der Ortsteilbürgermeister, bis jetzt habe sich aber noch kein Käufer dafür gefunden.