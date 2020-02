Das neue Feuerwehrauto der Freiwilligen Feuerwehr Eisenberg wird auch für künftige Einsätze in der Gemeinde Rauschwitz vorgehalten.

In Rauschwitz soll künftig die Feuerwehr Eisenberg löschen

Rauschwitz/Eisenberg Wenn es in Rauschwitz brennen sollte oder technische Hilfe benötigt wird, dann soll künftig die Freiwillige Feuerwehr Eisenberg zum Einsatz in die Gemeinde ausrücken. Nach entsprechenden Beschlüssen im Eisenberger Stadtrat und im Rauschwitzer Gemeinderat haben die Bürgermeister beider Kommunen den Vertrag darüber inzwischen unterschrieben. „Jetzt liegt er bei der Kommunalaufsicht zur Genehmigung“, erläuterte am Mittwoch Eisenbergs Haupt- und Ordnungsamtsleiter Holger Schmoock.

Aus Eisenberger Sicht macht es Sinn, den Brandschutz der Kreisstadt auch für die zu erfüllende Gemeinde Rauschwitz vorzuhalten. So wie es auch mit anderen zu erfüllenden Gemeinden wie Hainspitz, Petersberg oder Gösen geregelt ist. Eine eigene Löschgruppe hält Rauschwitz im Unterschied zu Hainspitz nicht vor. Bislang hat Rauschwitz für den Brandschutz und Hilfeleistungen eine Vereinbarung mit der Stadt Bürgel. Den jetzt anstehenden Wechsel hatte in den vergangenen Jahren vor allem Eisenberg forciert in der Hoffnung auf eine zusätzliche Einnahme für den Stadthaushalt. Während der Haushaltssicherung in Eisenberg, die vor einem Jahr beendet werden konnte, war der Wechsel als eine Maßnahme einkalkuliert gewesen. Jedoch hatte Rauschwitz damals seinen Vertrag mit Bürgel nicht gekündigt. In Bürgel sieht man den Wechsel der Gemeinde Rauschwitz zur Eisenberger Feuerwehr gelassen. „Derzeit bringt das für den Bürgeler Haushalt 4500 Euro pro Jahr“, sagt Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU). Günstiger könne man das nicht anbieten, die Kosten der Feuerwehr müssten schließlich einen Preis bekommen. Die Stadt Eisenberg wird künftig von Rauschwitz eine Umlage erheben, die zum jetzigen Stand bei etwa 18 Euro je Einwohner und Jahr liegt. Das macht bei gut 200 Einwohnern etwas mehr als 3600 Euro aus, Eisenberg von Rauschwitz einnehmen wird. Die kleine Gemeinde spart etwa 700 Euro. Gehe Rauschwitz nun eine Übertragungszweckvereinbarung für Brandschutz und Hilfeleistung mit der Stadt Eisenberg ein, bleibe die Gemeinde trotzdem im Bereich der Stützpunktfeuerwehr aus Bürgel, stellt der dortige Bürgermeister Waschnewski fest. „Unsere Feuerwehr kann immer mit angefordert werden“, so der Bürgermeister. Ohne Zweckvereinbarung aber seien die Kosten nicht mehr pauschal abgegolten, sondern werden in Rechnung gestellt. „Entweder dem Verursacher oder – wenn der nicht zu finden ist – der Gemeinde“. Immerhin hat die Feuerwehr Bürgel bei der Anfahrt über die Bundesstraße 7 und die Landesstraße 1070 nur sieben Kilometer bis Rauschwitz zu fahren. Von der Feuerwehr Eisenberg bis in die Gemeinde sind es etwa neun Kilometer über die Bundesstraße, die kürzere Alternativroute über Aubitz, Döllschütz und Pretschwitz wäre deutlich komplizierter.