Während der Sommerferien hat der Landkreis als Schulträger über 85.000 Euro in die Grund- und Regelschule in Schkölen investiert. Die Essensausgabe wurde umgebaut, der Speisesaal frisch gestrichen und eine Rundsäule im Foyer erneuert.

Schkölen. Während der Sommerferien hat der Landkreis als Schulträger über 85.000 Euro in die Grund- und Regelschule in Schkölen investiert.

Pünktlich zum Schulstart am kommenden Montag sind in der Grund- und Regelschule in Schkölen die Arbeiten im Speiseraum und in der Küche abgeschlossen worden, so dass einer entspannten Mittagspause für die Schüler nichts im Weg steht.