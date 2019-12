In Schkölen vor lauter Stress kein Sinn für Weihnachten

Haben Sie vor Weihnachten auch oft nur noch Geschenke, Gebäck und Gestresst-Sein im Kopf? Dann ist das Krippenspiel in Schkölen genau richtig.

Zunächst steht hier die gestresste Familie mit Kind im Mittelpunkt, die mit den prophetischen Botschaften nicht so recht etwas anfangen kann, die an den Adventssonntagen in ihrem Briefkasten landen. Ein König werde kommen, mächtig und gerecht werde er sein. Zwischen Plätzchenbacken, Arbeit, Schule und Schneeschippen dringt das nicht so recht zu Mutter, Vater und Kind durch – und am Heiligabend ist nach der Bescherung die Luft raus.

Die Mutter sitzt allein in der Küche, da beginnt sich die Weihnachtsgeschichte vor ihren Augen abzuspielen – und sie kann sogar Fragen an Maria, Josef oder die Hirten stellen.

Unter der Regie von Isabell Kaiser agieren gut zwei Dutzend Helfer und Darsteller zwischen Altar und Kirchenbänken. Auch moderne Weihnachtsmusik darf da nicht fehlen – am Ende besinnt man sich aber doch auf die „Stille Nacht“.

Nicht nur in Schkölen Besinnung auf das richtige Weihnachten

Die hier in Textstudium, Kostüme, Beleuchtung und Musik geflossene Zeit ist eines von vielen Beispielen aus der gesamten Region, wo unzählige Jugendliche und Erwachsene zeigen, was es mit Weihnachten überhaupt auf sich hat.

In der Barockkirche Schkölen beginnt der Gottesdienst mit Krippenspiel an Heiligabend um 17 Uhr.