In Silbitz durch schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindert

Zwei Bürger haben vergangene Woche bei einem Brand in Silbitz durch ihr umsichtiges Verhalten wohl Schlimmeres verhindert.

Auf einem Gartengrundstück war ein Holzstapel und ein Sessel in Brand geraten. „Ich habe die Flammen gesehen und bin hin gelaufen, weil ich schauen wollte, ob sich jemand im Garten befindet“, erzählt Dayana Möhler. Als sie niemanden sieht, ruft sie sofort die Feuerwehr und lotst die Helfer wenig später auch gleich zum Brandort. Bis zum Eintreffen der Wehr versuchte Nachbar Lutz Dölz zusammen mit dem Mann von Dayana Möhler, mit Wasserschlauch und Wassereimer das Feuer einzudämmen.

„Ihr habt alles richtig gemacht“, lobt Bürgermeister Silvio Mahl. Durch die anhaltende Trockenheit hätte aus dem kleinen Feuer schnell ein großer Brand werden können, zumal sich in unmittelbarer Nähe eine große Kiefer befindet. „Dafür möchten wir euch Dankeschön sagen“, so Mahl, der Dayana Möhler und Lutz Dölz in Namen der Gemeinde ein kleines Präsent überreichte.