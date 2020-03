In Thalbürgel ziehen alle an einem Strang

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Thalbürgel ziehen alle an einem Strang

91 Gäste werden aktuell im Aspida-Lebenszentrum in Thalbürgel betreut, vornehmlich Senioren. „Wir haben das Haus abgeschottet“, sagt Geschäftsführer Sebastian Thieswald. Wie in anderen Thüringer Pflegeeinrichtungen gilt ein Besuchsverbot. Mitarbeiter tragen Schutzkleidung, am Haupteingang gibt es eine Desinfektion-Schleuse, dazu Listen, in denen jeder Zutritt zum Haus penibel notiert wird. „Wir haben bisher keinen Corona-Fall im Haus“, sagt der Chef. Bei der Betreuung und Pflege der Gäste solle daher so viel Normalität wie möglich herrschen. (Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog)

Kinderbetreuung auf dem Gelände des Aspida-Lebenszentrums. Foto: Julia Seliger Dazu gehört natürlich eine ausreichende Anzahl von Pflegepersonal. Von den durch die Corona-Krise angeordneten Kindergarten- und Schulschließungen sind aber auch Mitarbeiter des Seniorenheims betroffen. „Daher hatten sich unsere Mitarbeiter vom sozialen Dienst schon vor der offiziellen Anordnung zum Schließen der Kitas und Schulen Gedanken gemacht, wie wir mit dieser Situation umgehen können“, betont Sebastian Thieswald. Schließlich wird im Krisenstab entschieden, die Kinder betroffener Mitarbeiter auf dem Gelände des Pflegeheims zu betreuen. Senioren haben keinen direkten Kontakt mit den Kindern In einem Flachbau gegenüber dem Hauptgebäude wird die Betreuung eingerichtet, die dank separatem Eingang und eigenen Toiletten völlig entkoppelt vom eigentlichen Heimbetrieb läuft. Die Bewohner haben keinen direkten Kontakt mit den Kindern. „Das war eine Auflage“, sagt Sebastian Thieswald. Landratsamt, Bürgermeister und Heimaufsicht habe er über die Einrichtung der Kinderbetreuung informiert. „Zwei Mitarbeiterinnen, die selbst Kinder haben, kümmern sich um die Betreuung“, sagt die Leiterin vom sozialen Dienst in Thalbürgel, Julia Seliger. Sechs bis acht Stunden wird sich in der Regel gekümmert, alle Kolleginnen, deren Kinder betreut werden, werden im Frühdienst eingesetzt. Kleiner Ausflug mit den Kindern. Foto: Julia Seliger Das „Unterhaltungsprogramm“ für den Tag sei immer ganz unterschiedlich. „Wir gehen viel raus an die frische Luft, machen Spaziergänge, malen mit Kreide“, so Julia Seliger. Sogar eine Hüpfburg sei angeschafft worden. „Letztens haben die Kinder auch Blumensträuße für die Geburtstagskinder im Heim gemacht.“ Die Essens-Versorgung wird kostenlos vom Heim gestellt. Auszubildende unternehmen mit den Bewohnern jetzt mehr Spaziergänge Auch wenn ein direkter Kontakt aus Infektionsgründen vermieden wird, die Bewohner profitierten dennoch von der Anwesenheit der Kinder, ist Sebastian Thieswald überzeugt. „Wenn man die Kinder draußen spielen hört, ist das einfach eine richtig schöne Atmosphäre – ich gebe sie gar nicht wieder her“, meint er augenzwinkernd. Die Corona-Krise sei aber ohne Frage eine „absolute Ausnahmesituation“, die für Mitarbeiter und Gäste belastend ist. Da momentan das Besuchsverbot gilt, versuche man, mit den Bewohnern viel nach draußen zu gehen. „Weil aktuell auch die Berufsschulen geschlossen sind, haben wir unsere Auszubildenden hier, das hilft natürlich.“ Die momentane Lage flöße einem zwar ordentlich Respekt ein, es gebe aber auch einen positiven Aspekt: „Wir sind stolz auf das, was wir in der Lage sind zu leisten“, meint Sebastian Thieswald. In seinem Haus sei der „Teamspirit“ momentan besonders hoch, alle ziehen an einem Strang. Laut Julia Seliger spielt auch ihr Chef dabei eine Rolle: „Es gibt nicht viele, die sich so für ihre Bewohner und Mitarbeiter einsetzen.“