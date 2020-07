Countrysänger Harald Boom (links) unterhielt die Gäste zum Sommerfest im Aspida-Lebenszentrum in Thalbürgel.

Thalbürgel. Bewohner und Mitarbeiter im Aspida-Lebenszentrum in Thalbürgel haben Sommerfest gefeiert.

In Thalbürgel zusammen gesungen und gelacht

Die Bewohner und Mitarbeiter im Aspida-Lebenszentrum in Thalbürgel haben am Donnerstag ihr Sommerfest gefeiert. „Sowohl für alle Gäste in unserem Haus als auch für die Mitarbeiter war die Veranstaltung eine gelungene Ablenkung vom Alltag“, sagt Julia Seliger, Leiterin für den Bereich Sozialbetreuung. Unter dem Thema „Country“ habe man zusammen gesungen, gelacht und getanzt. Musikalisch begleitet wurde das Sommerfest vom deutschen Countrysänger Harald Boom aus der Eifel.

„Meine Kollegen haben unseren Hof wunderbar dekoriert und das gesamte Sommerfest von Kaffee bis Abendbrot begleitet“, so Julia Seliger, die ihrem Team vom sozialen Dienst und „Partyplanerin“ Ramona Weger auf diesem Weg ein großes Dankeschön sagen möchte.

Die Gäste wurden vom sozialen Dienst, den Pflegekräften und der Pflegedienstleitung sowie von Aspida-Geschäftsführer Sebastian Thieswald bewirtet. „Uns war es wichtig, auch bettlägerige und an Demenz erkrankte Gäste in das Geschehen mit einzubeziehen und dies ist uns auch gelungen.“ Zu den kommenden Festen wolle man, sofern möglich, auch wieder die Angehörigen mit einladen.