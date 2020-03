Eisenberg. Termine in Sachsen-Anhalt betreffen auch Teile des Heidelands in Thüringen.

Infomarkt zum SuedOstLink online statt live

Im April soll die nächste Runde der Öffentlichkeitsbeteiligung zur geplanten Starkstromtrasse SuedOstLink vom Wolmirstedt bis zum Planungsraum Eisenberg stattfinden. Zu diesem Abschnitt gehören auch Teile des Heidelandes.

Infomärkte, die 50Hertz dazu für April in Sachsen-Anhalt vorgesehen hat, werden jedoch nicht live, sondern online stattfinden: „Um mitzuhelfen, die Verbreitung des Corona-Virus in der Bevölkerung zu verlangsamen und einzudämmen, hat sich 50Hertz entschlossen, vier in Sachsen-Anhalt vorgesehene Infomärkte zum SuedOstLink nicht wie geplant live und vor Ort durchzuführen. Stattdessen wird 50Hertz eine Online-Beteiligung ermöglichen“, Teil der Projektsprecher Axel Happe mit.

Der Zeitraum für diese digitale Beteiligung soll noch bekannt gegeben werden. Der Ort der Online-Beteiligung steht fest: Sie wird auf der Projekt-Internetseite des SuedOstLinks unter der Adresse http://50hertz.com/suedostlink stattfinden. „Dort werden die Bürger den konkreten Planungsstand zum Vorhaben einsehen und Hinweise abgeben können“, sagt Happe. Zudem sind Projektmitarbeiter telefonisch erreichbar. Gegenstand der Online-Beteiligung ist der Vorschlag eines möglichen, konkreten Leitungsverlaufs des SuedOstLinks zwischen Wolmirstedt und dem Raum Eisenberg in Thüringen. Diese sogenannte Vorschlagstrasse wird zentraler Teil zweier Anträge auf Eröffnung von Planfeststellungsverfahren sein. Diese will 50Hertz in der Folge bei der Bundesnetzagentur einreichen. Der bislang durchgehende Abschnitt A wird dabei aus praktischen Gründen zweigeteilt.

