Infoveranstaltung für künftige Meister in Gera-Aga

Die Handwerkskammer für Ostthüringen lädt all diejenigen, die sich für eine Meisterausbildung in den Teilen III und IV interessieren, zu einer kostenfreien Infoveranstaltung am Mittwoch, 1. Juli, um 16 Uhr in die Bildungsstätte nach Gera-Aga, Straße der Freundschaft 27, ein. Auf der Tagesordnung der Informationsveranstaltung stehen alle Themen rund um den Rahmenplan und die Struktur der Lerninhalte. Zudem wird dessen Umsetzung vorgestellt.

Ebenso wird zu organisatorischen Fragen, zum Thema Aufstiegs-Bafög und weiteren Fördermöglichkeiten informiert. Der Lehrgang selbst beginnt am 15. September und findet als Abendkurs statt. Interessierte könne sich bei Anja Andrae unter Telefon 0365/8225-123 oder per E-Mail an andrae@hwk-gera.de melden.