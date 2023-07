Intensive Planungsphase für 700-Jahr-Feier in Laasdorf

Laasdorf. 1 Jahr nach der Wahl – So geht es den neuen ehrenamtlichen Bürgermeistern im Landkreis. Teil 7: Jens Conrad, Laasdorf

Seit 2014 sei er bereits der zweite Beigeordnete im Gemeinderat gewesen, sagt der Bürgermeister von Laasdorf, Jens Conrad (Bürgervereinigung Laasdorf) und ergänzt: „Ich wusste, worauf ich mich einlasse“. Nachdem sich niemand gefunden hatte, sei seine Entscheidung anzutreten, eher kurzentschlossen gewesen. Nach Rücksprache mit seiner Familie habe er sich kurz vor Schluss doch noch durchgerungen, erinnert er sich. Es sei ja doch eine sehr zeitaufwendige Aufgabe.

Konkrete Vorhaben habe er vor seinem Amtsantritt keine gehabt. Allerdings gebe es das Vorhaben, dass auf dem Dorfplatz ein neues Begegnungszentrum entstehen soll. Da sich mittlerweile herausgestellt habe, dass die alte und ungenutzte Kegelbahn, die sich derzeit dort befindet, unter Denkmalschutz steht, müsse man das Projekt nun vorerst auf Eis legen. Der Saal im Dorfgemeinschaftshaus sei recht groß und auch die Barrierefreiheit sei nicht gegeben, weshalb das neue Begegnungszentrum unter anderem als Wahllokal, Jugendclub und auch für kleinere Feiern angedacht war.

Ein weiteres großes Projekt der Gemeinde, die über circa 531 Einwohner verfügt, sei die Planung für die Feier zum 700-jährigen Ortsbestehen, welche in diesem Jahr ansteht. Nebenher gebe es zudem das allgemeine Geschäft, so der Bürgermeister. Festzelt, Umzug, zusätzliche Technik, zählt Jens Conrad auf. Ohne viel „Manpower“ wäre all dies schwer zu stemmen. „Da braucht man jede helfende Hand aus der Gemeinde“, sagt er. Der größte Teil sei nun geschafft, nur noch Kleinigkeiten stünden aus, erklärt er mit Blick auf das Festwochenende am 16. und 17. September.

Probleme sehe er für die Gemeinde aktuell kaum. „Wir sind finanziell gut aufgestellt“, sagt Jens Conrad. Auch alle Straßen seien im Großen und Ganzen gemacht. Das Amt des Bürgermeisters sehe er als sehr erfüllende Aufgabe, man müsse aber auch viel Engagement hineinstecken. Im Gemeinderat empfinde er es unter anderem als angenehm, dass dort keine Fraktionsbildung herrsche, sondern man der „Bürgervereinigung Laasdorf“ angehört. „Wir haben auch konstruktive Diskussionen, aber im Vordergrund steht die Gemeinde und nicht das Parteiliche“, findet der Bürgermeister. Für die bevorstehenden Gemeinderatswahlen hofft er, dass alle Positionen gut besetzt werden können.