Interkulturelle Weihnachtsfeier im Eisenberger Familienzentrum

Eisenberg. Zahlreiche Familien feiern im Gotthard-Pabst-Saal in Eisenberg gemeinsam Weihnachten

Stollen und Weihnachtsplätzchen stehen bereit, hier und da wird eine Tasse Kaffee getrunken und miteinander geschwatzt. Neben der gedeckten Kaffeetafel steht ein Tisch mit Geschenken und einem bunt geschmückten Weihnachtsbaum. „Ramona Prüfer hat alle Geschenke gebastelt“, erläutert Steffi Friebel, die im Bereich Eventmanagement der Ländlichen Kerne arbeitet und das Familienzentrum in Eisenberg betreut. Mit viel Herzblut habe Ramona Prüfer schon lange Zeit vor der Weihnachtsfeier zahlreiche Geschenktüten vorbereitet und zusammengepackt. Eine Weihnachtsfeier veranstalte man zwar jedes Jahr im Familienzentrum, doch zum diesjährigen Fest gehe es ganz besonders multikulturell zu. Auch seien noch nie so zahlreich Familien erschienen, sagt Steffi Friebel. Organisiert habe das Fest, was hierzulande typische Weihnachtstraditionen zeigen soll, Ramona Prüfer. Unterstützung habe es unter anderem von Matthias Reinsdorf gegeben. „Bis auf eine Familie sind alle da“, berichtet Ramona Prüfer mit Blick auf die Gäste. Viele der Anwesenden würden sich bereits von anderen Veranstaltungen kennen.

Unterhalten werde sich mit Händen und Füßen und manchmal auch über Google, berichtet sie. Kurz darauf verteilt sie gemeinsam mit Dana Bernikas, die immer dienstags zwischen 9 und 11 Uhr ein Still- und Krabbeltreff im Familienzentrum ausrichtet, nach und nach Geschenktüten an die einzelnen Familien. Auf spielerische Weise bringe Ramona Prüfer den Kindern und Eltern die deutsche Sprache bei, erklärt Steffi Friebel. „Ich mache mit den Kindern zusammen die Hausaufgaben“, berichtet Ramona Prüfer. Oft seien nicht nur die Kinder dabei, sondern auch die Mütter und Väter, die so ebenfalls spielerisch und in einem lockeren Ambiente mitlernen würden. Ausgerichtet wird der Kurs „Deutsch für Mütter und Kinder“ immer montags, dienstags und donnerstags und jeweils von 10 bis 11.30 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr.

Angefangen habe das Projekt, indem sie einem Kind bei den Hausaufgaben geholfen habe, nach und nach habe sich das Ganze verselbstständigt, sagt Ramona Prüfer. Dennoch seien die neuen Angebote noch nicht ganz so präsent bei den Bürgerinnen und Bürgern, erklärt Steffi Friebel. Dies werde sich hoffentlich bald ändern. So gebe es beispielsweise auch eine Handarbeitsgruppe, bei der regelmäßig mittwochs von 15 bis 17 Uhr gemeinsam mit Kursleiterin Susann Tyralla genäht, gestrickt und gehäkelt werden könne. Dankbar sei man zudem für die regelmäßige Unterstützung von Rolf Holzei, der für die Weihnachtsfeier Stollen und Lebkuchen gespendet habe. Und auch die Elisabeth-Apotheke unterstütze das Familienzentrum häufig. Auch wandere oft der eine oder andere helfende Euro von den Besucherinnen und Besuchern des Generationenfrühstücks, das immer mittwochs von 9 bis 12 Uhr veranstaltet werde, als Spende in die Kasse des Familienzentrums, worüber man sehr dankbar sei.

Öffnungszeiten Familienzentrum, Steinweg 36, Eisenberg: Montag bis Donnerstag: 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr, Freitag: 9 bis 12 Uhr