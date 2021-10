International gesuchtes Fahrzeug und randalierende Jugendliche

St. Gangloff/ Hartmannsdorf/ Serba. Das sind die Polizeimeldungen für den Saale-Holzland-Kreis.

Eine Gruppe Jugendlicher trieb am Sonntagabend in St. Gangloff ihr Unwesen, meldet die Polizei. Ein Zeuge beobachtete die Gruppe, wie sie eine Schaufensterscheibe in der Werner-Seelenbinder-Straße einschlugen und Mülltonnen umwarfen. Weiterhin beschädigten die zwischen 18- und 20-Jährigen eine Holzbank und zündeten eine Warnbake am Sportplatz an.

Das Feuer wurde von den Polizeibeamten gelöscht, heißt es weiter in der Meldung. Während die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, wurden sie aus einem Fenster heraus angepöbelt und beleidigt - und zwar von der Gruppe, die sich zuvor im Ort ausgelassen hatte. Neben der Sachbeschädigung dürfen die jungen Menschen nun auch mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

International gesuchtes Fahrzeug in Hartmannsdorf zwischengeparkt

In Hartmannsdorf meldeten am Sonntagmittag Anwohner, dass am Tag zuvor ein kaputtes Fahrzeug durch Unbekannte Am Raudabach abgestellt wurde. Bei dem Pkw handelte es sich um einen Toyota mit niederländischem Kennzeichen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug sowohl durch Frankreich, als auch durch die Niederlande, zur Sicherstellung und Insassenfeststellung ausgeschrieben wurde, heißt es in der Polizeimeldung. Insassen konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden, allerdings erscheinen zwei Georgier mit einem polnischen Autotransporter und wollte das Fahrzeug bergen. Nach ihren Angaben haben sie den Toyota in Tschechien ohne Fahrzeugschlüssel erworben und wollten nun den Pkw abholen, lautet die Meldung weiter. Daraus wurde allerdings nichts. Nach Spurensicherung durch die Kriminalpolizei, wurde das Fahrzeug durch die Polizei sichergestellt.

Aus gutem Grund geflüchtet

Der Polizei zu entkommen versuchte am Sonntagvormittag ein 46-Jähriger. Der VW-Fahrer kam den Polizeibeamten während ihrer Streifentätigkeit im Bereich der Landesstraße Höhe Serba entgegen. Nachdem der Mann mitbekam, dass er kontrolliert werden sollte, flüchtete er, heißt es in der Polizeimeldung. Auf einem Feldweg konnte der 46-Jährige aber gestoppt und kontrolliert werden. Der Grund für seinen Fluchtversuch zeigte sich schnell: Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Nach der Sicherstellung seines Führerscheines und einer Blutentnahme kann der Mann nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss rechnen.

weitere Polizeimeldungen aus der Region