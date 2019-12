Invasion der Zipfelmützen im Eisenberger Mühltal

Der wohl längste Weihnachtsmarkt Deutschlands, die vielleicht kleinste Glühweinbude der Welt von Thomas Geiger aus Gera, Alpakas mit Weihnachtsmützen zum Ausführen, handgemachter Schwarzbierlikör, live gesungene Lieder, der einstige Wohnsitz von Milo Barus, des stärksten Mannes der Welt – Tausende Besucher aus ganz Deutschland haben sich am Wochenende in das Weihnachtstal 2019 im Eisenberger Mühltal locken lassen. Die meisten von ihnen mit roten Zipfelmützen.

„Es ist einfach toll hier“, schwärmte Ingrid Hetterich auf dem etwa acht Kilometer langen Weg zwischen der Robertsmühle und der Meuschkensmühle. „Weihnachtsmärkte kennt man ja viele, aber das Weihnachtstal ist etwas ganz Besonders“, meinte die Dame aus Schweinfurt.

Besucher kamen aus vielen Teilen Deutschlands

Mit Bekannten aus Ostthüringen hatte sie sich auf den Weg gemacht und war mit dem Shuttlebus zum Mühltal gefahren. An den Zufahrten machten am Samstag wie am Sonntag auch zahlreich Busse mit Reisegesellschaften aus Thüringen und anderen Gegenden Deutschland Stopp, um Besucher zum Weihnachtstal zu bringen.

Allein in der Touristinformation in Eisenberg waren etwa 15 Busreisegesellschaften mit weit über Tausenden Gästen für das Weihnachtstal-Wochenende im Mühltal zwischen Kursdorf und Weißenborn angemeldet.

Für Finn (9) aus Greiz ist seine brennende Fackel das schönste am Weihnachtstal. Foto: Foto: Angelika Munteanu

Das Besondere des Weihnachtstales wissen Erwachsene ebenso zu schätzen wie Kinder. Kilian (12) aus Leipzig kletterte über die Steine im Flüsschen Rauda, das die Mühlen im Tal einst mit Wasser versorgte, und erklärte: „Ich bin hier schon Stammgast.“

Diesmal hatten er und seine Familie Freunde aus Halle/Saale mitgebracht. „Hier kann man viel erleben, und die Natur im Wald ist richtig schön“, meinte der junge Leipziger.

So mancher Großstädter freute sich sogar darüber, dass er im Mühltal rund um Weißenborn den ersten Schnee in diesem Winter entdecken konnte: die allerletzten Überreste in schattigen Winkeln des Mühltals, die von zwischenzeitlichen Regenfällen allmählich weggespült wurden.

„Spaß haben in Gesellschaft“, wusste auch eine gesellige gemischte Truppe aus Thüringen, Sachsen und Niedersachsen am Weihnachtstal zu schätzen. „An jeder Ecke ist hier was los und man kann viel laufen, sich an der frischen Luft bewegen von einer Mühle zur nächsten“, schwärmte Lutz Illing.

Wie viele andere auch hatte Familie Dolase aus einem Dorf bei Borna ihre kleinen Jungs warm eingemummelt in einen Wagen gepackt, der Großvater zum Ziehen vornan. „Wir sind auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig gewesen. Aber dort wird der Platz eng bei den vielen Besuchern. Mit kleinen Kindern ist das schwierig. Hier im Weihnachtstal sind zwar auch viele Leute unterwegs, aber auf der langen Wegstrecke verläuft sich das“, meinten die Eltern.

Bürgeler Töpferwaren dürfen nicht fehlen. Foto: Foto: Angelika Munteanu

Doch immer dort, wo es etwas zu entdecken gab, häuften sich die Gäste. Alpakas aus Stadtrodda hatten rote Zipfelmützen aufgesetzt bekommen und ließen sich von Kindern geduldig füttern und durch den Wald führen.

Vor viel Publikum schnitzte Marcus Malik von „mmkunst“ aus Steinbrücken bei Gera Skulpturen aus Holz. Dicht umringt waren die blau-weißen Glöcken und Kerzenhalter von Antje Frömel. „Ich bin jedes Jahr hier mit meinem Stand, ich bin immer zufrieden“, sagte die Bürgeler Töpferin.

Hochbetrieb herrschte nicht nur an den Ständen mit verschiedensten Glühweinen. Auch der Schwarzbierlikör vom Kienberger Schwarzen Haufen aus der Nähe von Wittenberg fand seine Liebhaber.

Mit einem Probiergläschen in der Hand erzählte Anke Pöttner aus der Erfurter Gegend: „Ich bin ,mitgeschleppt’ worden von Bekannten ins Weihnachtstal. Ich habe es nicht bereut. Hier kann man etwas erleben und in der Natur die Seele zur Ruhe kommen lassen.“

Volle Gästezimmer am Weihnachtstal-Wochenende

Kaum Ruhe hatten die Organisatoren und die Mühltal-Wirte am Weihnachtstal-Wochenende. „Doch es hat sich gelohnt“, meinte Hartmut Gottschling. „Wir haben haben alle Zimmer voll“, sagte der Wirt von Amtsschreibersmühle und Naupoldsmühle. Da die Jugendherberge Froschmühle übers Wochenende voll ausgelastet war, seien noch Gäste in die Pensionen nebenan geschickt worden.

„Das große Geschäft wollen wir in unserem Alter nicht mehr machen“, meinte Gottschling. „Aber wenn unsere Mühlen besucht werden zu besonderen Gelegenheiten wie zum Männertag, zu Familienfeiern oder zum Weihnachtstal, dann ist das schön.“