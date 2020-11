Investitionen an acht Kindergärten im Saale-Holzland

Es geht um den Umbau von Sanitäranlagen, um Grundsanierungen von Einrichtungen oder einfach um die Verschönerung des Außengeländes: Rund 911.000 Euro werden in diesem und kommenden Jahr in acht Kindertagesstätten im Saale-Holzland investiert, um die Einrichtungen noch kinderfreundlicher zu gestalten beziehungsweise neue Plätze für Kinder zu schaffen. Das dafür bereitgestellte Geld stammt vom Bund.

38.000 Euro bekommt der St. Gangloffer Kindergarten „Gangeldorfer Sonnenkinder“ für den Umbau des Sanitärbereiches im Dachgeschoss. Durch den Umbau sollen künftig acht Kinder mehr betreut werden können.

In Hartmannsdorf will man in der Kita „Elstertalspatzen“ Funktionsräume zu einem Gruppenraum umbauen und so Platz für 18 zusätzliche Kinder schaffen. 45.000 Euro wurden für das Projekt bewilligt.

Mit 183.000 Euro fördert der Bund die Reaktivierung einer ungenutzten Etage im Kita „Marienkäfer“ in Orlamünde für den Krippenbereich.

Ein Batzen Geld – insgesamt 195.000 Euro – geht an die Kita „Spatzennest“ in Serba. Hier steht eine Grundsanierung und eine Erweiterung der Gruppenräume an. In Mörsdorf will man für 210.000 Euro das Dachgeschoss ausbauen. Ziel ist die Schaffung von insgesamt acht neuen Kitaplätzen.

Weitere Gelder gehen nach Stadtroda für die Errichtung eines Waldkindergartens - 32 neue Kitaplätze -, nach Kahla an die Kita „Märchenwald“ und die Kita „Dornröschen“ in Dornburg-Camburg. Für 173.000 Euro soll hier der Außenbereich in Ordnung gebracht werden.