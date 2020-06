Im Neubaugebiet „Das große Stück" in Hartmannsdorf gibt es noch Bauland, das bisher allerdings nicht erschlossen ist.

Investor will Baugrundstücke in Hartmannsdorf erwerben

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Investor will Baugrundstücke in Hartmannsdorf erwerben

Der Haushalt von Hartmannsdorf ist auf Kante genäht, daher kann sich die Gemeinde aktuell auch die Erschließung weiterer Baugrundstücke im Wohngebiet Das große Stück nicht leisten.

Die Happy Haus Bau GmbH aus Gera, nach eigenen Angaben seit 1997 regionaler Partner für den Bau und Verkauf von Town & Country Massivhäusern, ist nun mit einem Angebot an die Gemeinde heran getreten. Man wolle zusammen mit einem Investor die bisher unbebaute Restfläche des Wohngebietes, rund 15.000 Quadratmeter, aufkaufen, auf eigene Kosten erschließen lassen und dann weiterverkaufen.

Je nach Parzellierung könnten 20 bis 25 Baugrundstücke entstehen, sagte Hauskaufberater Thomas Lantzsch zur letzten Sitzung des Gemeinderates in Hartmannsdorf. Bis zu 100 Euro pro Quadratmeter sollen für die Baugrundstücke erzielt werden. „Preise darüber hinaus halten wir in dieser Region für nicht tragfähig.“ Mögliche Käufer wären dann allerdings an den Bauträger, Town & Country, gebunden.

20 bis 25 Baugrundstücke könnten entstehen

„Vielleicht sollten wir nicht die gesamte Fläche an einen Investor verkaufen“, überlegte zur Sitzung Gemeinderätin Ina John (Freie Wählergemeinschaft). Dann könne zumindest ein kleiner Teil individuell bebaut werden. Das Portfolio von Town & Country halte allerdings zahlreiche Haustypen bereit, versuchte Thomas Lantzsch das Musterhaus-Klischee zu zerstreuen. „Es gibt einen Bauboom“, meinte Angela Schwittlich vom Bauamt der VG Heideland-Elstertal-Schkölen, zu der Hartmannsdorf gehört. Anfragen nach freien Baugrundstücken könnte man aber nicht bedienen, weil die Flächen noch nicht erschlossen sind.

Nach der ersten Vorstellung des Konzepts im Gemeinderat will sich nun der Bauausschuss von Hartmannsdorf noch einmal detailliert mit dem Angebot befassen und eigene Preisvorstellungen für den Verkauf der Grundstücke entwickeln. Für die Erschließung, Parzellierung und den Straßenbau kalkuliere man mit Kosten in Höhe von 60 Euro pro Quadratmeter, sagte Thomas Lantzsch. Innerhalb von zwei Jahren müsste man dann alle Grundstücke verkauft bekommen, damit sich die Investition rentiere.