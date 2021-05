Inzidenz im Saale-Holzland deutlich unter 100

Eisenberg. Schulen und Kindergärten im Saale-Holzland öffnen. Lockerungen bei Gastronomie und Einzelhandel

Gute Nachrichten für die Infektionsentwicklung in der Region: Erstmals seit dem 13. Februar ist der Inzidenzwert im Saale-Holzland-Kreis wieder unter 100 gesunken. Aktuell liegt er bei 78,4.

Sechs neue Corona-Infektionen wurden dem dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises am Donnerstag, 20. Mai, gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 ist auf 4689 gestiegen. Davon sind zurzeit nur 63 Fälle noch aktiv.

Derzeit befinden sich 1395 Menschen im Saale-Holzland in Quarantäne. Da der Inzidenzwert seit fünf Werktagen unter 165 liegt, werden Schulen und Kindergärten ab Dienstag, 25. Mai, wieder öffnen können.

Das bedeutet zugleich Lockerungen für den Einzelhandel, für den als Grenze ein Inzidenzwert von 150 gilt. Zugleich rücken weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Sicht, soweit der Inzidenzwert stabil unter 100 bleibt, so u.a. für die Außen-Gastronomie, den Einzelhandel (ohne vorherige Terminvereinbarung), den Tourismus (Camping, Übernachtung in Ferienhäusern und -wohnungen), die nächtliche Ausgangssperre (22 bis 5 Uhr) und die Kontaktbeschränkungen (zwei haushaltsfremde Personen statt nur einer erlaubt). Lockerungen von Maßnahmen sind zulässig, wenn fünf Werktage ohne Unterbrechung eine Inzidenzwert-Schwelle unterschritten wurde. Die Lockerungen dürfen am dann übernächsten Tag (Tag 7) greifen. Samstage zählen als Werktage, Sonn- und Feiertage zählen nicht mit. Sollte an einem Tag der Inzidenzwert wieder über die festgelegte Schwelle steigen, beginnt die Zählung von vorn.

Wenn eine Inzidenzwert-Schwelle drei Tage hintereinander überschritten wurde, ist am dann übernächsten Tag (Tag 5) wieder eine Verschärfung der Maßnahmen nötig. Hierbei zählen sowohl Werk- als auch Sonn- und Feiertage mit. Eine Änderung gilt für die Maskenpflicht von Schülern im öffentlichen Nahverkehr: Der Bundestag hat beschlossen, dass Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren in Bussen und Bahnen künftig auch eine einfache OP-Maske tragen dürfen; FFP2-Masken sind nicht mehr Pflicht. Schals, Tücher, Stoffmasken sind allerdings nicht ausreichend.