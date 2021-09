Inzidenz im Saale-Holzland bei 16,9

Eisenberg. Drei neue Fälle wurden dem Gesundheitsamt des SHK gemeldet am Dienstag.

Am Dienstag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzlandes drei Covid-19-Fälle gemeldet. Zwei der Fälle sind dabei in Hermsdorf aufgetreten. Es handelt sich dabei um ein Kind, das sich bereits in Quarantäne befand und keine Kontakte mehr zu verzeichnen hatte. Der zweite Fall betrifft einen Mann. Hier konnte keine Infektionsursache festgestellt werden, allerdings war der Mann geimpft. Der dritte Fall betrifft eine Frau aus dem südlichen Saaletal, auch hier konnte keine Infektionsursache ermittelt werden. Die Inzidenz steigt damit leicht an auf 16,9.