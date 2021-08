Inzidenz im Saale-Holzland steigt leicht auf 7,2

Eisenberg. Gesundheitsamt Eisenberg meldet zwei Neuinfektionen

Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises hat am Wochenende zwei neue Corona-Fälle in der Region bestätigt. Demnach seien am Samstag zwei weitere Infektionen nachgewiesen worden.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis ist somit leicht auf 7,2 Fälle je 100.000 Einwohner angestiegen. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 4786 Menschen der Region infiziert.

Veränderungen im Bestattungswesen

Laut Medienberichten hat die Corona-Pandemie auch die Abläufe im Bestattungswesen verändert. Demnach gehe der Landesinnungsobermeister des Thüringer Bestatterverbands, Gerd Rothaug, davon aus, dass Elemente wie virtuell durchgeführte Trauerfeiern oder auch das digitale Zuschalten einzelner Gäste in Zukunft weiterhin von Kunden gewünscht werden.