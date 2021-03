Inzidenzwert im Saale-Holzland leicht gesunken

In einer weiteren Kindertagesstätte im Saale-Holzland wurden zwei Mitarbeiter positiv auf Corona getestet.

Eisenberg. Der Inzidenzwert im Saale-Holzland liegt (Stand Mittwoch) bei 144,7.

Am Dienstag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland 17 neue Corona-Fälle gemeldet. Das hat das Landratsamt am Mittwoch mitgeteilt. In einer weiteren Kindertagesstätte wurden zwei Mitarbeiter positiv auf Corona getestet. Die Kontaktpersonennachverfolgung läuft. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist auf 144,7 gesunken, liegt aber noch deutlich über der kritischen Marke von 100.

Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 liegt nun bei 3245.