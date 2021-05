Inzidenzwert im Saale-Holzland erstmals wieder unter 150

Saale-Holzland-Kreis. Bei kontinuierlicher Entwicklungen sind im Saale-Holzland Lockerungen möglich ab Dienstag, den 25. Mai.

Bei den Corona-Zahlen ist der Inzidenzwert im Saale-Holzland-Kreis (neue Infektionen innerhalb der letzten 7 Tage, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner) erstmals seit Mitte März wieder unter 150 gefallen, auf aktuell 142,25.

Wenn dies über fünf Werktage hintereinander so bleibt, sind ab dem übernächsten Tag Lockerungen in mehreren Bereichen möglich: Bei einer Inzidenz unter 165 können Schulen und Kitas wieder öffnen. Bei einer Inzidenz unter 150 sind Lockerungen im Handel möglich. Demnach sind Lockerungen im SHK frühestens ab Montag, dem 24. Mai, bzw. weil dies ein Feiertag ist, ab Dienstag, dem 25. Mai, möglich. Für die Schulen und Kitas gilt die Zählweise analog. Hier lag der Wert im Saale-Holzland zwar bereits am 16. Mai unter der Marke von 165 (SHK: 160), aber für Schul- und Kita-Öffnungen kommt trotzdem erst der Dienstag nach dem Pfingstwochenende in Frage.

Sollte der Inzidenzwert in den kommenden Tagen wieder über 150 bzw. 165 steigen, dann würde die aktuelle Zählweise unterbrochen und die Rechnungen würden von vorn beginnen.

Der Covid-19-Koordinierungsstab im Landratsamt kommt am Donnerstag, 20. Mai, wieder zusammen, um auf Grund der dann vorliegenden Zahlen das weitere Vorgehen zu beraten.