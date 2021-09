Hermsdorf. Tim O’Shea & Friends: Karten gibt es im Hermsdorfer Bürgerbüro

Zu irischer Folkmusik mit „Tim O’Shea & Friends“ wird am 14. Oktober, um 19.30 Uhr in den Rathaussaal in Hermsdorf eingeladen. Tim O’Shea stammt aus Killarney im Südwesten Irlands. Seit den späten Achtzigerjahren hat er sowohl solo als auch in verschiedenen Bands gespielt. Seit dem Jahr 1992 ist der Musiker jährlich auch auf Deutschland-Tour.

Karten im Vorverkauf sind erhältlich im Bürgerbüro der Stadt Hermsdorf.