Ist das Saale-Holzland gewappnet gegen Coronaviren?

Mundschutz ist in den meisten Apotheken und Sanitätshäusern im Saale-Holzland-Kreis inzwischen Fehlanzeige. „Die Vorräte sind knapp, und mit Nachlieferungen ist es schwierig“, sagt Steffi Neuber, die Chefeinkäuferin der Sanitätshaus-Kette Alippi, die 50 Filialen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt hat. Vor allem weil die Nachfrage aus China bei den Herstellern in Deutschland aktuell so immens sei. In der Filiale im Eisenberger Stadtzentrum gab es zu Wochenbeginn noch einen einzigen Großpack mit 50 Stück. Gegen das Coronavirus helfe der einfache Mundschutz aber nicht, erklärten die Damen hinter der Ladentheke gleich dazu.

Nasen-Mund-Schutz ist in Apotheken Mangelware

Sogenannte FFP2-Atemschutzmasken, die die Atemluft filtern, sind manchmal noch in der Kreuz-Apotheke in Hermsdorf erhältlich. „Ab und zu bekommen wir eine kleine Lieferung“, erklärt Apothekerin Susanne Nowotnick. Diese würde man bei Nachfrage an Dienstreisende oder Urlauber verkaufen. „Die Masken bieten einen Bakterien- und Virenschutz“, erklärte Nowotnick. Rasant gestiegen sei in den vergangenen Tagen die Nachfrage nach Hand-Desinfektionsmitteln.

In der Stadtapotheke in Eisenberg sind keine Mund-Nasen-Schutz-Masken mehr zu haben. „Wir bekommen derzeit auch keine Nachlieferung“, erklärt Stadtapothekerin Susann Mücke. Auf dem Apothekentresen weist ein Aufsteller mit einem Nasenspray darauf hin, dass dieser auch zum Schutz vor dem Coronavirus geeignet sei. Das Spray gibt es laut Beipackzettel seit zwei Jahren. „Er hilft als physikalische Barriere dagegen, dass Grippe- oder auch Coronaviren in die Atemwege eindringen“, erläutert Apothekenmitarbeiterin Cora Wiese. Deshalb die Hoffnung, dass das Spray auch vor dem neuartigen Coronavirus Covid-19 Schutz bietet.

Hygiene wird wieder zu einem großen Thema

„Auf alle Fälle ist das Schild Anlass, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagt die Stadtapothekerin. Auch über die Grippe, die jährlich Zehntausende Menschenleben allein in Deutschland fordert. „Hygienemaßnahmen sind wieder ein Thema“, stellt Susann Mücke fest. Dazu gehöre eben nicht nur der – ohnehin nicht – vorrätige Mund-Nasen-Schutz, sondern auch das regelmäßige Händewaschen bis hin zum Desinfizieren der Hände, das Vermeiden von körperlichen Kontakten und auch des Händeschüttelns in der Grippezeit und das Niesen ins Taschentuch oder in die Armbeuge und nicht ins Gesicht des Gegenübers.

Auch in der Rodalia-Apotheke in Stadtroda gibt es bereits seit Januar keine Mund-Nasen-Schutz-Masken mehr zu kaufen. „Die werden zu einem großen Teil in China hergestellt, und dort braucht man sie seit dem Ausbruch der Coronavirus-Epidemie selbst“, sagt Mitarbeiterin Grit Gaube. Dabei würden die Masken verstärkt von der Kundschaft nachgefragt. Insgesamt sei die Situation aber noch ruhig, erklärte sie mit Blick auf die rasante Ausbreitung des Coronavirus in Norditalien.

Gesundheitsamt und Krankenhaus halten sich zurück mit konkreten Auskünften

Zunehmende Sorge bei den Menschen registrieren die Apotheken seit den steigenden Fallzahlen wenige Hundert Kilometer südlich des Saale-Holzlandes aber doch. Inwieweit Behörden und medizinische Einrichtungen im Landkreis gegen den Vormarsch der Pandemie gewappnet sind, ist derzeit nur schwer zu erkunden.

„Das Gesundheitsamt handelt nach dem bestehenden Pandemieplan analog zur Influenza (Grippe)“, lautet die spröde Antwort aus dem Gesundheitsamt im Saale-Holzland-Kreis. Auf die Nachfrage, was der Pandemieplan beinhaltet, kommt der pure Verweis auf den Thüringer und den nationalen Pandemieplan. Im Internet sind solche Pläne tatsächlich nachzulesen. Sie regeln die Verfahrensweise und das Krisenmanagement bei (Grippe-)Pandemien vom Meldesystem über den Bevölkerungsschutz und die Kontrolle des Reiseverkehrs, die medizinische Versorgung in Ambulanzen und Krankenhäusern, den Umgang mit Verstorbenen und die Bestattung infizierter Leichen bis hin zu Pandemieplanungen in öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen.

Ähnlich karg wie das Gesundheitsamt äußern sich derzeit auch die Waldkliniken Eisenberg auf die Frage, inwieweit sie auf eine Corona-Pandemie eingestellt sind. „Wie alle Kliniken in Deutschland sind wir gut vorbereitet und gerüstet für den Fall des Auftretens eines möglichen Covid-19-Patienten“, heißt es am Dienstag aus den Waldkliniken. Zur Vorbereitung auf solche Fälle wollte sich das Krankenhaus in Eisenberg, das zuständig ist für die medizinische Grundversorgung der Menschen im Saale-Holzland-Kreis und das als Deutsches Zentrum der Orthopädie jährlich Tausende Patienten aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland behandelt, „zum jetzigen Zeitpunkt nicht im Detail äußern.“

Hinweise zum neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 sowie Informationen zu empfohlenen Infektionsschutzmaßnahmen finden interessierte Bürger auf der Seite des Robert-Koch-Instituts: www.rki.de