Saale-Holzland. In Eisenberg wird vorläufig nicht getraut, in anderen Orten des Saale-Holzlandes schon. Allerdings unter Einschränkungen.

Ja-Wort vorläufig unter sechs Augen im Saale-Holzland

Der Frühling steht vor der Tür und damit traditionell auch der Beginn der Hochzeitssaison. Welche Auswirkungen hat die aktuelle Corona-Krise eigentlich auf die Turteltauben im Saale-Holzland-Kreis? Wir haben uns umgehört.

Im Standesamt in Eisenberg finden aktuell keine Trauungen statt. Allerdings liege das weniger am grassierenden Virus, sondern vielmehr daran, dass es bis Ende April ohnehin keine Anmeldungen für eine Eheschließung in Eisenberg gebe, so Mitarbeiterin Silke Neumann.

Im Gegensatz zum Standesamtsbezirk Stadtroda: Dort sind Trauungen in der Regel im Trauzimmer in Stadtroda sowie im Jagd- und Wasserschloss „Zur Fröhlichen Wiederkunft“ in Trockenborn-Wolfersdorf möglich. „Auf Grund der aktuellen Situation hat die „Schloss Wolfersdorf Verwaltungsgesellschaft“ ihr historisches Gebäude für den Besucherverkehr gesperrt, so dass alle angemeldeten Eheschließungen zum gegenwärtigem Zeitpunkt in Stadtroda stattfinden werden“, informiert Steffen Möbius vom Hauptamt der Stadt.

Eheschließungen finden in Stadtroda ohne Gäste statt

Für das Ja-Wort gelten in Corona-Zeiten in Stadtroda besondere Vorkehrungen: „Die Ehen werden nur im Beisein des Standesbeamten und des Brautpaares geschlossen. Diese Veranstaltungen müssen ohne Gäste stattfinden“, erklärt Steffen Möbius. Verschiebungen hätte es bislang keine gegeben. „Alle Trauungen wurden und werden wie gegenwärtig geplant durchgeführt. Die Beteiligten reagieren bislang sehr verständnisvoll auf die getroffenen Maßnahmen.“

Auch in Bürgel können sich Verliebte nach wie vor trauen lassen: „Die bestehenden Termine für Eheschließungen werden in Bürgel durchgeführt“, informiert Kathrin Kohla auf Nachfrage der Redaktion. „Und es werden keine Termine abgesagt“, erläutert die Standesbeamtin.„Natürlich werden wir die Vorgaben der jeweiligen Erlässe für Veranstaltungen dabei beachten und entsprechende Vorkehrungen treffen“, fügt sie an.

Im südlichen Landkreis kann weiterhin geheiratet werden, allerdings nur in kleinsten Gruppen. Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Südliches Saaletal bittet die betroffenen Hochzeitspaare, die Zahl ihrer Gäste auf jeweils unter zehn zu beschränken. Bei der VG Dornburg-Camburg sind maximal sechs Personen bei einer Trauung erlaubt – also das Paar, der Standesbeamte und maximal drei weitere Gäste.

„Trauungen sind trotz der Einschränkungen beim Besucherverkehr in der VG Hermsdorf nach wie vor möglich", sagt Mitarbeiter Mario Kühne. Da es bis zum 14. April aber keine Anmeldungen für eine Trauung gebe, beobachte man die Lage um den Corona-Virus intensiv und werde sich entsprechend der Handlungs- und Verfahrenshinweise der jeweiligen Entscheidungsträger verhalten. „Es werden, Stand heute, keine Trauungen abgesagt. Wir sind bestrebt, mit dem Brautpaar individuell aber vor allem verantwortungsbewusst und situationsgerecht gegenüber allen Beteiligten eine Lösung zu finden."

Aktuelle Maßnahmen zum Infektionsschutz würden dabei natürlich beachtet und gegebenenfalls in Absprache mit dem Paar entsprechende Vorkehrungen getroffen.

Keine Hochzeit ohne anschließende Hochzeitsparty – eigentlich. Insgesamt 28 Paare hatten sich zum Beispiel dafür entschieden, ihre Hochzeit in diesem Jahr auf dem Rittergut in Nickelsdorf zu feiern.

Hochzeitsparty verschieben statt absagen

„Bei einer Feier am vergangenen Wochenende kam nur die Hälfte der Gäste“, sagt Yvonne Reinboth vom Verein Ländliche Kerne. Viele hätten Bedenken ob der Ansteckungsgefahr oder bereits Erkrankte in der eigenen Familie. Vornehmlich werde daher versucht, mit den Paaren Ausweichtermine zu finden, die teils auch erst im kommenden Jahr liegen. Spätestens vier Wochen vor dem geplanten Termin müssten Veranstaltungen seitens des Paares abgesagt werden, dann erhielten diese auch die geleistete Anzahlung zurück, so Yvonne Reinboth.