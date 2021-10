Jack Russell Terrier "Bella" bei Ausflug auf die A9 gerettet

Eisenberg. Ein ausgebüxter Jack Russell Terrier hat für einen Rettungseinsatz auf A9 bei Eisenberg gesorgt. Schließlich gab es aber ein Happy-End.

Ein Jack Russell Terrier hat am Sonntagmorgen auf der A9 bei Eisenberg vielen Autofahrern einen tüchtigen Schrecken eingejagt. Laut Polizei war "Bella" einer 42-jährigen Frau beim morgendlichen Spaziergang ausgebüxt und auf die Autobahn gelaufen. Besorgte Autofahrer informierten die Polizei.

Jack Russell Terrier "Bella" im Streifenwagen der Autobahnpolizei. Foto: Polizei

Ein 57-jähriger Hundefreund aus München habe auf dem Standstreifen angehalten und rettete mit einem gefährlichen Satz über die zum Glück wenig befahrene Autobahn den mittlerweile an der Mittelleitplanke sitzende Hündin. Die fast gleichzeitig eintreffende Autobahnpolizei nahm "Bella" mit in den Streifenwagen in Sicherheit.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wenig später war auch die aufgelöste Besitzerin vor Ort und konnte das Tier wieder mit ins nicht weit entfernte zu Hause nehmen.

Mann von Kleintransporter überrollt - Haftbefehle vollstreckt - Verletzt bei Sturz in Straßengraben