Jägerschaft Eisenberg lobt Zusammenarbeit

Eisenberg. Dank an Mitarbeiter der Unteren Jagdbehörde. Versammlung erneut verschoben.

Die Jägerschaft Eisenberg hat erneut ihre Mitgliederversammlung absagen müssen. Diese war für den 16. April geplant.

Zu diesem Termin war es laut dem Vorsitzenden Roland Dytrych auch geplant, Hagen Kluge gebührend in den Ruhestand zu verabschieden. Kluge war lange Zeit Ansprechpartner in der Unteren Jagdbehörde im Saale-Holzland-Kreis. „Für 21 Jahre fachlich kompetente Arbeit im Auftrag des Landkreises, im Interesse der Jagd und des Artenschutzes in Thüringen“ hat die Jägerschaft Eisenberg ihren Dank nun in einer Mitteilung formuliert. Dytrych lobt Kluges Fachwissen und die Umsetzung der täglichen, praktischen Arbeit: „Dabei war er auch stets darauf bedacht, einen normalen Ausgleich zwischen den Jägerschaften und dem Forstamt zu finden.“ Verdient gemacht habe er sich unter anderem um die Durchführung bundesweiter Falknerprüfungen, die den Landkreis bekannt gemacht hätten. Man wünsche Kluge alles Gute und Gesundheit und seinem Nachfolger Philipp Sonntag eine erfolgreiche Weiterführung der positiven Zusammenarbeit mit den Jägern.