Jährlicher Skulpturenputz in Hainspitz

Hainspitz. Wie in Hainspitz alten Figuren zu neuem Glanz verholfen wird.

Bei 30 Grad in der Mittagssonne möchte sich so mancher in den Wald oder das klimatisierte Büro verziehen. Für Ivonne Frehse, Bauhofmitarbeiterin in Hainspitz, ist das keine Option. Der jährliche Skulpturenputz im Dorf steht an, deshalb rückt die Eisenbergerin mit Leiter, Eimer und Pinsel den Figuren zu Leibe, um sie erneut mit einer Lasur zu schützen. Weil die Fundamente der 2019 erschaffenen Holzkunstwerke noch Baumwurzeln haben, müsse die Prozedur etwa alle zwölf Monate wiederholt werden, damit sie möglichst lange erhalten bleiben, erklärt Frehse.

Tags zuvor hatte sie mit Bürgermeister Jörg Lehmann der sagenumwobenen Nebelfrau im Hainspitzer See zu neuem Glanz verholfen, die dadurch sicher doppelt so viele Blicke auf sich ziehen wird.