Jena/Saale-Holzland: Extra-Zeit für den Job der Zukunft

Noch gab es keine Halbjahreszeugnisse, obwohl die Winterferien vorüber sind. Mit Erhalt der Zeugnisse starten viele Schulabgängerinnen und Schulabgänger in die Bewerbungsphase. In diesem Jahr gibt es aufgrund der unsicheren Situation viele Fragezeichen für Eltern und Schüler. Wenige Monate vor Schuljahresende stellt sich einigen die Frage: „Was soll ich werden?“. Bei dieser und anderen Fragen unterstützt die Berufsberatung der Arbeitsagentur Jena, die auch für den Saale-Holzland-Kreis zuständig ist.

„Wir kümmern uns, doch den ersten Schritt müsst ihr selbst gehen“

Am 9. und am 11. Februar, jeweils von 14 bis 19 Uhr können Jugendliche oder ihre Eltern die Sonderhotline der Berufsberatung nutzen. Unter der Rufnummer 03641/379 444 erreichen Interessierte sofort die regionalen Berufsberater, können sich Tipps zur richtigen Berufswahl holen oder Ausbildungsstellenangebote erhalten. All diejenigen, die noch so gar nicht wissen, was sie werden sollen, sind bei der Berufsberatung gut aufgehoben, denn hier wird gemeinsam nach Lösungen gesucht.

„Wir kümmern uns um Euch, aber den ersten Schritt müsst ihr selbst gehen. Ruft uns an und stellt uns Eure Fragen, sagt wo Euch der Schuh drückt. Es gibt vielfältige berufliche Möglichkeiten, sodass wir gemeinsam bestimmt den richtigen Weg finden werden“, sagt Claudia Benkwitz, Teamleiterin der Berufsberatung der Jenaer Arbeitsagentur.