Jena und Saale-Holzland: Noch anmelden für den Tag der Berufe

Saale-Holzland. Schüler ab Klasse 7 nehmen Einblick in Ausbildungsbetriebe in Jena und dem Saale-Holzland

Noch bis 11. März können sich Schüler für den „Tag der Berufe“ bei der Agentur für Arbeit Jena anmelden. Am 17. März besteht direkt vor Ort in regionalen Unternehmen die Möglichkeit zum Reinschnuppern, am 18. und 19. März sind Online-Besuche heimischer Firmen möglich. Schülern ab Klassenstufe 7 und Abiturienten bietet der „Tag der Berufe“ eine gute Gelegenheit, Einblick in die Berufswelt zu nehmen. Eine komplette Übersicht der teilnehmenden Unternehmen und ihre individuellen Angebote sind im Internet zu finden unter www.tagderberufe.de. Die Anmeldung ist direkt über die Internetseite möglich.