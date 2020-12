Eisenberg. Neuer Fahrplan tritt für Busse im Saale-Holzland und Jena am 13. Dezember in Kraft.

JES passt Bus-Fahrplan an die Zugverbindungen an

Die großen Änderungen im Fahrplan des öffentlichen Nahverkehrs im Saale-Holzland-Kreis hat es bereits im Sommer gegeben. „Diesmal liegt der Fokus auf kleineren Anpassungen, um wieder dem Anschluss an die Eisenbahnen gerecht zu werden“, sagt Christian Steudel als Technischer Leiter bei der JES Verkehrsgesellschaft in Eisenberg.

Anpassungen im Minutenbereich

Aufgrund des europaweiten Fahrplanwechsels der Eisenbahnverkehrsunternehmen am Sonntag, 13. Dezember, gibt es bei Buslinien der JES Verkehrsgesellschaft Änderungen im Minutenbereich, um Zuganschlüsse weiterhin gewährleisten zu können. Dies betrifft unter anderem die Linien 480, 482 und 484 am Bahnhof in Kahla. Zur Sicherstellung des Umstiegs in Jena am Westbahnhof verkehrt die bisherige Fahrt um 5.36 Uhr auf der Linie 410 „Jena – Eisenberg“ ab 13. Dezember um 5.41 Uhr und bietet einen Anschluss zu ankommenden Zügen aus Richtung Weimar und Gera.

Wartezeit zum Zug in Crossen verkürzt

Zudem verkehrt die Fahrt um 6.07 Uhr ab Eisenberg nach Crossen auf der JES-Linie 450 an Schultagen zehn Minuten später. Für Fahrgäste zum Zug in Richtung Leipzig verkürzt sich so die Wartezeit. Auch aufgrund neuer Baustellen beziehungsweise der Beendigung von Baumaßnahmen sind diverse Änderungen in die JES-Fahrpläne eingearbeitet, informiert das Verkehrsunternehmen. Wegen einer Vollsperrung in der Dornburger Straße in Jena, für voraussichtlich ein Jahr, können die Linien 420, 422, 426 und 431 die Haltestelle „Jena, An der Eule“ nicht bedient werden. Ersatzweise wurde die Haltestelle „Jena, Leipziger Str.“ in den Fahrtverlauf aufgenommen. Diese befindet sich in der Camburger Straße.

Wieder Bushalt in der Birkenlinie

Des Weiteren ist die Vollsperrung in der Birkenlinie in Bad Klosterlausnitz aufgehoben, weshalb die Haltestelle „Bad Klosterlausnitz, Birkenlinie“ wieder in den Fahrtverlauf der Linien 462, 472 und 473 aufgenommen wurde. Vorübergehend beendet ist die Vollsperrung in Ruttersdorf mit einer Bau-Winterpause, sodass die Linien 472, 473 und 477 wieder auf den regulären Linienweg fahren können. In dem Zuge entfällt die Haltestelle „Lotschen“ auf der Linie 475.

Zudem pausiert ab dem 21. Dezember vorübergehend die Baumaßnahme mit Vollsperrung zwischen Altenberga und Greuda (JES-Linien 480 und 495), sodass ab diesem Zeitpunkt voraussichtlich für drei Monate wieder der Normalfahrplan gefahren werden kann.

Zur Optimierung der Schulanbindung wurden die JES-Linien 481 und 490 angepasst. So verkehrt die Fahrt um 15.35 Uhr auf der Linie 481 ab „Kahla, Bahnhof“ Richtung Jena sechs Minuten später. Auf der JES-Linie 490 wird die Haltestelle „Jena, Hugo-Schrade-Straße“ neu in den Fahrtverlauf aufgenommen, damit Schüler zum und nach dem Unterricht den Ausweichschulstandort während der zweijährigen Sanierung der Thüringer Gemeinschaftsschule auf kürzerem Wege erreichen können.

Auf der Linie 411 startet die bisherige Spätfahrt um 22.42 Uhr ab „Großlöbichau, Gewerbegebiet“ 30 Minuten später als Zubringer zur Straßenbahn Richtung Jena, um so dort den Mitarbeitern bei vorübergehend geänderter Schichtzeit eine Rückfahrt zu ermöglichen.

Sonntagsfahrplan an Feiertagen

Die JES weißt darauf hin, dass, wie in den Vorjahren, am 24. Dezember (Heiligabend) und 31. Dezember (Silvester) nach Samstagsfahrplan gefahren wird, mit Einschränkungen am Abend. Am 1. Weihnachtsfeiertag und an Neujahr gilt der Sonntagsfahrplan. Es entfallen einige wenige Fahrten am Vormittag.