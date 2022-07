Jesus-Biker vor der Stadtkirche in Eisenberg

Eisenberg. Kutte statt Talar beim Gottesdienst - Botschaft: Gott ist für alle da.

Zum Gottesdienst am Sonntag auf dem Markt waren auch acht von über siebzig Jesus-Bikern waren nach Eisenberg gekommen. Superintendent Arnd Kuschmierz gehört seit September 2020 zu dieser Gruppe von christlichen Motorradfahren. In eindrücklichen Statements erzählten die sieben Jesus-Biker und eine Jesus-Bikerin, warum es ihnen wichtig ist, die „Kutte“ (Lederweste mit Aufnähern) beim Motorradfahren zu tragen. Auf dem Rücken steht dabei kein Name eines Motorrad-Clubs, sondern der Name des „Präsidenten“: Jesus Christus. Zur Predigt hatte Superintendent Kuschmierz diesmal die „Pfarrerkutte“, seinen Talar, mit der Motorrad-Kutte getauscht. Denn auch sie dient der Verkündigung der Botschaft von Jesus, so Kuschmierz. Die längste Anfahrt hatte übrigens ein Jesus-Biker aus Freiburg im Breisgau – Hin- und Rückfahrt (an einem Tag): 1271 km.