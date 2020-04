Stadtroda. Bürgermeister Stadtrodas appelliert an Bürger seiner Stadt, vor Ort einzukaufen

„Jetzt in den Läden in Stadtroda einkaufen“

Ab heute dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter wieder öffnen – und damit auch nahezu alle Läden in Stadtroda. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Gewerbetreibenden der Stadt jetzt zu unterstützen und vor Ort zu kaufen, dazu ruft Stadtrodas Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wählergemeinschaft) alle Bürger auf. „Ich würde mich freuen, wenn die Bürger wenigstens mal schauen gehen, ob sie in den Geschäften etwas finden. Das ist für einige Händler Stadtrodas inzwischen überlebenswichtig und das sollte jedem die Mühe wert sein“, sagt er.

Angenehm überrascht sei er, was das Verhalten der Stadtrodaer in der Corona-Krise angehe, die ja doch deutliche Einschränkungen im täglichen Leben mit sich bringe. Enttäuscht dagegen sei er, dass auf dem Spendenkonto, dass die Stadt eingerichtet hat, damit Einwohner Gewerbetreibende unterstützen können, bisher nur 200 Euro von vier Personen sowie ein 50 Euro-Gutscheinwert vom Seniorenbeirat der Stadt eingegangen sind. Es kann weiterhin gespendet werden unter dem Stichwort „Gewerbe in Corona-Zeiten“, IBAN: DE03 8305 3030 0000 0002 64.