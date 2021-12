Jobcenter im Saale-Holzland-Kreis übergibt Spendenerlös

Eisenberg. Empfänger ist in diesem Jahr der Ambulante Hospizdienst in Eisenberg

Das Jobcenter im Saale-Holzland-Kreis hat das diesjährige Ergebnis seiner vorweihnachtlichen Spendensammlung dem Ambulanten Hospizdienst im Diakoniezentrum Bethesda übergeben. Dabei wurden die gesammelten Geldspenden an die Einrichtung in Form eines symbolischen Schecks im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Personalvertretung des Jobcenters überreicht. Bereits seit 2012 spendet das Jobcenter alljährlich in der Vorweihnachtszeit an gemeinnützige Einrichtungen oder Projekten im Saale-Holzland-Kreis.

Sammelaktion im Jobcenterhat Tradition seit 2012

„Unsere Spendenaktion ist mittlerweile zur Tradition geworden, die wir gerne fortsetzen. Ich freue mich, dass wir mit dem Geld Gutes tun und den Ambulanten Hospizdienst unterstützen können“, sagt Jens Breitsprecher, Geschäftsführer des Jobcenters im Saale-Holzland-Kreis. „Ehrenamtlich Mitarbeitende begleiten dabei Menschen in ihrer letzten Lebensphase und arbeiten eng mit allen wichtigen Akteuren zusammen. Und da helfen wir gern.“

Die große Spendenbereitschaft hat in der Vergangenheit schon viele Wünsche wahr werden lassen. So konnten letztes Jahr viele Kinderaugen im Kinderhaus am Wald in St. Gangloff zum Leuchten gebracht werden. Der Personalrat des Jobcenters hat sich bei der diesjährigen Weihnachtsspendenaktion zu Gunsten des Ambulanten Hospizdienstes des Diakoniezentrum Bethesda in Eisenberg entschieden. Für den Ambulanten Hospizdienst engagieren sich derzeit 30 ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter Leitung der hauptamtlichen Koordinatorin Antje Amthor.

Die Belegschaft des Jobcenters hat fleißig gespendet, sodass die Einrichtung in dieser Woche einen Geldbetrag von 540 Euro an den Ambulanten Hospizdienst übergeben konnte.

Spende kommt der Hospiz- und der Trauerbegleitung zugute

Die Übergabe erfolgte durch den Personalrat des Jobcenters und wurde von Stephan Bergner, dem Einrichtungsleiter, und der Koordinatorin Antje Amthor mit großer Freude entgegengenommen. Sie bedankten sich bei den Kolleginnen und Kollegen des Jobcenters herzlich.

Das gespendete Geld wird für die Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Hospizbegleitung und für Angebote im Bereich Trauerbegleitung genutzt. erläuterte Stephan Bergner bei der Übergabe.