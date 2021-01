Jubiläumsfeier und Tuning-Treffen in Ottendorf geplant

Symbolbild von der 13. Automobilmesse 2020 in Erfurt: Der Ottendorfer Feuerwehrverein plant, gemeinsam mit der „Lowyal.crw“, einer kleinen Gruppe von Leuten mit großer Leidenschaft für Fahrzeuge, am 19. Juni 2021 ein Tuning-Treffen in Ottendorf zu veranstalten.

Ottendorf. Wenn es Corona-bedingt möglich ist, wollen die Mitglieder des Feuerwehrvereins Ottendorf das 90-jährige Bestehen ihrer Wehr vom 2. bis zum 4. Juli nachfeiern. Aufgrund der Virus-Pandemie musste die Veranstaltung im vergangenen Jahr abgesagt werden. „Wir haben das bereits durchgeplante Fest mit DJ, Bands und allen Programmpunkten eins zu eins auf 2021 verlegt. So wollen wir hoffentlich in diesem Jahr am Freitag des ersten Juli-Wochenendes zur Disco einladen, am Samstag zum Tanz und am Sonntag zu einem Tag, der sich rund um die Feuerwehr drehen wird, inklusive Kinderfest“, sagt Stefan Hücker. Er ist nicht nur ehrenamtlicher Bürgermeister von Ottendorf, sondern auch Vorsitzender des örtlichen Feuerwehrvereins. Sollte es im Juli aufgrund der Corona-Situation wieder nicht klappen, werde die Jubiläumsfeier entweder auf September verschoben oder auf das kommende Jahr. „Wir werden das Jubiläum 90 Jahre Feuerwehr auf jeden Fall feiern. Nur wann, das ist derzeit eben noch die Frage.“