Jürgen Fuchs möchte Bürgermeister in Crossen werden

Jürgen Fuchs aus Ahlendorf möchte sich für die Bürgermeisterwahl in Crossen am 3. September aufstellen lassen.

Crossen. Ein Gespräch über seine Beweggründe, Ziele und welche Probleme er aktuell in Crossen sieht

Der 60-jährige Jürgen Fuchs aus Ahlendorf möchte sich als Kandidat für die kommende Bürgermeisterwahl in Crossen am 3. September aufstellen lassen. Aktuell sei er darum bemüht, auf die Kandidatenliste zu kommen, lässt er wissen. Noch sei kein offizieller Wahlvorschlag eingegangen, seit dem 16. Juni, mit der öffentlichen Bekanntmachung der „Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen“ sei dies möglich, informiert die stellvertretende Wahlleiterin Michaela Baas (Leiterin Hauptamt).

Jürgen Fuchs lebt seit 2004 im Crossener Ortsteil Ahlendorf. Er ist geschieden und arbeitet als Lehrer an einer Schule für Pflegefachkräfte in Weimar. Er ist parteilos und tritt als Einzelkandidat an. Bisherige politische Erfahrungen bringe er keine mit, erklärt er. Jedoch sei er seit zwei Jahren berufener Bürger im Bau- und Ordnungsausschuss. Unter anderem ist er Mitglied in der Bürgerinitiative Holzland.

Wann der Entschluss gefallen sei, die Kandidatur zum Bürgermeister zu wagen? Schon längere Zeit habe er beobachtet, wie es in der Gemeinde läuft und viele Fragen gestellt, sagt er. Mit dem, was er bislang erlebt habe, sei er oft nicht zufrieden gewesen. „Aber immer zu meckern, bringt nichts“, sagt Jürgen Fuchs. Um etwas bewegen zu können, müsse man es auch angehen.

Transparenz und die Einbeziehung der Bürger seien seine Ziele. Bei allen anderen Belangen könne er noch keine Versprechungen machen, sondern müsse sich zunächst einen Überblick verschaffen.

Mit Blick auf die finanzielle Lage der Gemeinde ist es ihm wichtig, die Bürger ernster zu nehmen und deren ehrenamtliches Engagement zu sehen und zu fördern. Es gebe viele verschiedene Wege, um Dinge anzugehen und umzusetzen.

Ein Hauptproblem sieht Jürgen Fuchs in der Sauberkeit und Ordnung der Ortschaft. Ein Thema, was oft an ihn herangetragen werde. Es fange bei den fehlenden Hundetüten an und gehe beim Rasenmähen weiter, der Bauhof sei in einem desolaten Zustand. Auch die Schule müsse man im Blick behalten, es gebe viele Baustellen. „Nur gemeinsam können wir es anpacken“, sagt Jürgen Fuchs, der auf die Unterstützung der Gemeinderatsmitglieder und der Verwaltung hofft.