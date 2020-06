Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jugendbeirat Saale-Holzland: FDP-Antrag schließt Teil der Jugend aus

Der Jugendbeirat der Saale-Holzland-Region blickt mit Vorfreude auf die Kreistagssitzung am Mittwoch. Mit gleich zwei Anträgen zur Stärkung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Kreis setzen die Fraktionen ein deutliches Zeichen. Nichtsdestotrotz positioniert sich der Jugendbeirat zu einem der Anträge kritisch.

Mit einem Grundsatzbeschluss will die FDP-Fraktion des Kreistags ein Jugendparlament initiieren. Die Mitglieder des Jugendbeirats befürworten die Absicht der FDP. Sie vertreten aber die Auffassung, dass durch diesen Antrag die Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen eingeschränkt werden.

Im Antrag der FDP heißt es, dass die Satzung für ein Jugendparlament in Kreistagsausschüssen erarbeitet werden soll, ohne Schüler zu involvieren. Das Parlament soll weiterhin nur für die weiterführenden Schulen geöffnet werden. „Damit schließt man sowohl jüngere Kinder, die noch nicht in die fünfte Klasse gehen, als auch junge Erwachsene, die ihre Schulzeit beendet haben, aus“, stellt Johanna Kranert fest.

Zudem würden bestehende Strukturen, wie der Jugendbeirat, übergangen, sagt die Sprecherin des Jugendbeirats. Mit dem derzeit einzigen kreisweiten Beteiligungsgremium für junge Menschen, dem Jugendbeirat, habe es keine Rücksprachen gegeben. Aus diesem Grund reagiere der Jugendbeirat der Saale-Holzland-Region irritiert auf den Antrag der FDP-Fraktion.

„Die FDP will uns weiterentwickeln und auf unserer Grundlage ein Jugendparlament für den Saale-Holzland-Kreis errichten, ohne jemals mit uns gesprochen zu haben“, erklären die Mitglieder des Jugendbeirats.

Junge Menschen sollen in Kommunalpolitik eingebunden werden

Stattdessen begrüßen sie den Antrag der Fraktionen Linke/Grüne und SPD, die Partizipation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Landkreis strategisch zu entwickeln. „Über mehrere Monate hinweg fanden bereits Gespräche zwischen Jugendlichen und den Fraktionsmitgliedern statt. Infolgedessen taucht im Antrag klar formuliert auf, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in den gesamten Prozess der Erarbeitung einer solchen Strategie eingezogen werden sollen“, berichtet Kranert. Begründet werde dies dadurch, dass die lokal und regional agierenden Gruppen Engagierter, wie der Jugendbeirat, die Interessen junger Menschen am besten vertreten können.

Diese Strategie sei mit der Hoffnung verbunden, enger in das kommunalpolitische Geschehen eingebunden zu werden. „Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollten in jugendrelevante und sie betreffende Themen einbezogen werden“, erklärte der Jugendbeirat. Die im Antrag geforderte Strategie ist aus Sicht der Mitglieder eine gute Möglichkeit, den Jugendbeirat einzubinden und sich so stellvertretend für die Belange anderer einzusetzen. Langfristig könne so eine eigenständige Beteiligung junger Menschen aufgebaut, koordiniert und nachhaltig erhalten werden.

