Jugendclub Crossen in der Schwebe

Franciszka Reichmann von der Mobilen Jugendarbeit mit der neuen Rampe für Rollstuhlfahrer am Eingang zum Jugendclub in Crossen.

Crossen. Warum in Crossen aktuell eine Spendenaktion läuft.

Ecke 13 – Diesen Namen haben die Jugendlichen in Crossen ihrem Jugendclub mit der gemütlichen Sitzecke aus Palettenmöbeln am Eingangsbereich gegeben. An den begrünten selbst gebauten Möbeln hängt die Hausnummer 13 und seit einiger Zeit macht eine hölzerne Rampe auch den Weg nach drinnen barrierefrei und somit zugänglich für Rollstuhlfahrer. Seit etlichen Jahren ist Leiterin Carmen Sternsdorf für die Jugendlichen in Crossen da. Die Stelle der Leiterin liegt in der Trägerschaft des Vereins Ländliche Kerne, ein Teil der Stelle wird über das Jugendamt finanziert, der andere über die Gemeinde.

Gemeinde kann Zuschuss nicht finanzieren

Aktuell läuft über den Verein Ländliche Kerne eine Spendenaktion für den Jugendclub. Was steckt dahinter? Die Räumlichkeiten des Jugendclubs gehören zum Klubhaus Crossen, anfallende Betriebskosten werden laut Franciszka Reichmann (Mobile Jugendarbeit) von der Gemeinde getragen. Zum finanziellen Problem sei jedoch die Stelle der Jugendclubleiterin geworden. So habe man zu Beginn des Jahres erfahren, dass der Anteil der Gemeinde für eben diese nicht gezahlt werden könne. Schließlich habe man beschlossen selbst tätig zu werden, damit die Stelle der Leiterin weiterhin bezahlt werden kann. „Wir sind dankbar über jeden, der schon gespendet hat“, sagt Reichmann. Von Firmen bis zu kleinen Familien sei alles dabei und egal, ob man nun einen kleinen oder großen Betrag spende, jeder Euro sei wichtig. 1850 Euro sind bis jetzt durch den Aufruf zusammengekommen, gebraucht würden bis Ende des Jahres insgesamt 3000 Euro, um die Stelle für dieses Jahr abzudecken.

„Wir können es aus dem Haushalt nicht finanzieren. Das ist ein Fakt“, sagt Bürgermeister Herbert Zimmermann (Bürgerinitiative Holzland). Ein Haushalt sei für dieses Jahr noch nicht beschlossen, man sei in der Haushaltskonsolidierung. Die Arbeit der Jugendclubleiterin sei in den Jahren davor immer eine feste Stelle im Haushalt gewesen. Im Moment sei man bestrebt eine Lösung zu finden, auch abgesehen von der Spendenaktion. „Der Jugendclub soll in jedem Fall weiterbestehen“, so der Bürgermeister. Später, wenn es der Haushalt erlaube, wolle man laut Zimmermann auch wieder Geld dafür einplanen.

„Der Club ist gut frequentiert“

Der Jugendclub ist immer montags, mittwochs und freitags zwischen 14 und 17.30 Uhr geöffnet. Bei besonderen Anlässen werde jedoch auch individuell und in Absprache mit den Jugendlichen geschaut, was außerhalb der Kernöffnungszeiten machbar ist, weiß Reichmann. Besonders um den gegenseitigen Austausch und einen Ort zum Treffen gehe es bei dem Jugendclub. Hier gibt es einen Billardtisch, man kann Tischtennis spielen, es sich mit einer Konsole auf Sofas bequem machen oder in der Küche auch mal etwas kleines zu Essen kochen. Ausflüge und Projekte würden in der Regel über die Mobile Jugendarbeit verwirklicht, erklärt Reichmann. Auch unterstützt der Jugendclub regelmäßig Veranstaltungen in Crossen. „Der Club ist gut frequentiert und immer mal kommen auch welche von früher vorbei“, sagt Franciszka Reichmann. Vor zwei Jahren hätten Carmen Sternsdorf und die Jugendlichen die Pallattenmöbel gebaut, finanziell sei das Projekt über den Holzlandcash unterstützt worden. „Carmen und die Jugendlichen haben den ganzen Sommer in Eigeninitiative durchgewuppt“, erinnert Reichmann. Auch die Clubräume seien schließlich renoviert worden. Eine Holzverkleidung wurde gebaut, neue Farben ausgesucht und gestrichen. Alles sollte etwas moderner aussehen und auch für folgende Generationen ansprechend und schön aussehen.

Vom Bau einer neuen Rampe

Wie man zu der neuen Rampe aus Holz gekommen sei? „Der Bedarf kam auf“, sagt Reichmann. Es gebe einen Besucher mit Rollstuhl, aufgrund der Treppen am Eingang habe dieser den Jugendclub jedoch nicht von drinnen sehen können. Deshalb war es ein Wunsch der Jugendlichen, den Club auch für ihn zugänglich zu machen. In der Sommerferienfreizeit wurde dann von den Teilnehmenden gemeinsam mit Bastian Berger (Mobile Jugendarbeit) eine Rampe für die Crossener gebaut und passend zur „Ecke 13“ gestaltet. In den Club sei viel reininvestiert worden, vor allem von den Jugendlichen, die gesagt haben: „Uns liegt hier etwas dran“, sagt Reichmann. Es wäre sehr schade, wenn all dies nun verloren ginge.

Die Kooperation mit der Gemeinde habe immer gut funktioniert. „Da gab es nie Probleme“, so Franciszka Reichmann. „Unser Wunsch ist, dass wir mit der Stelle im Haushalt aufgenommen werden“. Oft erlebe sie Leute, die mit Blick auf einen Jugendclub sagen: „Wer geht da schon hin?“. „Aber es gibt keine andere Anlaufstelle für Jugendliche in Crossen“, sagt sie. Wenn sie hier nicht hinkommen können, wohin dann?

Spendenkonto:

Ländliche Kerne e.V.

Bank: Sparkasse Jena-Saale-Holzland

IBAN: DE 21 830 530 300 000 036 315

BIC: HELADEF 1 JEN

Verwendungszweck: Spende JC Crossen