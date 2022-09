Jugendfeuerwehr Bürgel zeigt Vorführungen zum Jubiläum

Bürgel. Feuerwehrverein Bürgel lädt zum Tag der offenen Tür ein.

Noch bevor der eigentliche Tag der offenen Tür bei der Bürgeler Feuerwehr ansteht, gibt es einen besonderen Programmpunkt für Kinder, Familien und alle anderen Gäste: das traditionelle Lampionfest. Am Freitagabend, den 9. September, geht es um 17 Uhr am Gerätehaus los. Um 19 Uhr startet der Fackelumzug durch die Stadt, begleitet vom Spielmannszug Kengel/Serba. Anschließend dürfen sich die kleinen Gäste über gratis Knüppelkuchen und Feuerwehrbrause freuen, so lange der Vorrat reicht, kündigt Hartmut Voigt, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, an.

Am Samstag stehen die Türen der Freiwilligen Feuerwehr dann ab 11 Uhr für interessierte Gäste offen. In diesem Jahr wird der Tag der offenen Tür unter dem Motto „30 Jahre Jugendfeuerwehr“ begangen. Zu diesem Anlass werden die knapp 30 Mitglieder zwei Vorführungen um die Mittagszeit geben. Einmal soll dabei ein selbst gebautes Holzhäuschen gelöscht werden und einmal wird gezeigt, welche technischen Hilfeleistungen die Kinder und Jugendlichen bisher schon gelernt haben.

Außerdem soll es am Gerätehaus eine Technikausstellung mit alten und neuen Geräten der Bürgeler Feuerwehr geben. Anfang des Jahres ist beispielsweise unter anderem eine Wärmebildkamera ins Repertoire aufgenommen worden. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr stehen auch für Fragen der Gäste zur Verfügung, sagt Hartmut Voigt.

Darüber hinaus gibt es für die jüngsten Gäste eine Hüpfburg und Kinderschminken. Zur Verpflegung hat der Verein Roster sowie Erbsensuppe aus der Gulaschkanone organisiert.

Nachdem es in den letzten zwei Jahren corona-bedingt nur interne Veranstaltungen gegeben hatte, öffnet die Bürgeler Feuerwehr an diesem Wochenende erstmalig wieder ihre Türen für Publikum. Für die jährlich geplanten Veranstaltungen gibt es stets ein eigenes Motto und so soll 2024 das 150. Jubiläum der Bürgeler Feuerwehr gefeiert werden, sagt Hartmut Voigt.