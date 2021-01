Jugendhilfeausschuss tagt in Stadthalle Eisenberg

Am Dienstag, 26. Januar, findet um 17 Uhr in der Stadthalle Eisenberg in der Friedrich-Ebert-Straße die nächste reguläre Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Saale-Holzland-Kreises statt. Die Sitzung ist öffentlich.

Auf der Tagesordnung stehen die Geschäftsordnung für den Jugendhilfeausschuss, der Nachtragshaushalt für den Fachbereich sowie die Änderung der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendverbandsarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes im Saale-Holzland-Kreis.

Darüber hinaus befasst sich der Ausschuss mit der Förderung des Projektes "Demokratieladen" zur Stärkung der demokratischen Mitbestimmung Jugendlicher im ländlichen Raum im Jahr 2021 und mit einem Antrag des Kinderschutzbundes Eisenberg auf einen Zuschuss in diesem Jahr nach der Jugendförderrichtlinie des Kreises. Zudem soll die Arbeitsgemeinschaft „Jugendarbeit“ im Saale-Holzland-Kreis über ihre Tätigkeit im Jahr 2020 berichten.

Aufgrund der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen kann nur eine begrenzte Anzahl an Gästen an der Sitzung teilnehmen. Daher wird um eine Anmeldung bis zum 22. Januar unter Angabe der persönlichen Daten im Landratsamt im Büro Kreistag/Gremien im Schloss in Eisenberg, Telefon (036691) 70-173, E-Mail: kreistag@lrashk.thueringen.de, gebeten.