Jugendliche im Saale-Holzland-Kreis wollen gehört werden

Elias Meister (15) aus Hermsdorf und Victoria Rüttger (17) aus Dorndorf gehören einer Steuerungsgruppe an, die im Landkreis einen Grundsatzbeschluss zur Stärkung der Jugendbeteiligung umsetzen möchte. Die „Landkind"-T-Shirts gehören zu einer Marketing-Aktion des Jugendbeirates im SHK.

Im vergangenen Dezember wurde auf Initiative des Jugendbeirates im SHK ein Antrag in den Kreistag eingebracht, mit dem Ziel, die Beteiligung und Mitwirkungsmöglichkeiten junger Menschen zu stärken. Sie sollten eine stärkere Stimme sowohl bei Entscheidungen in ihrer eigenen Lebenswelt als auch in kulturellen, kommunalen oder politischen Prozessen bekommen. „Der Antrag ist angenommen worden, auch wenn sich nicht alle Kreistagsmitglieder dafür ausgesprochen haben“, sagt Victoria Rüttger. Dabei sollten sich doch eigentlich alle Parteien und Gruppierungen für die Rechte von Jugendlichen und jungen Erwachsenen interessieren, findet die Schülerin aus Dorndorf.